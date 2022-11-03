ألمانيا تصل لـ99.19% من تخزين الغاز الطبيعى قبل الشتاء

كتبت -مروة الغول

وصلت منشآت تخزين الغاز الألمانية إلى نسبة 19ر99% وفقا لأحدث البيانات الأولية من مشغلي تخزين الغاز الأوروبيين



وهناك حوالي 25 مشغل تخزين مع أكثر من 40 منشأة لتخزين الغاز تحت الأرض في ألمانيا وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية

وتحاول ألمانيا التأكد من أن منشآت تخزين الغاز ممتلئة تقريبا مع بدء الطقس البارد، وتهدف هذا العام إلى الاستعداد بشكل أفضل ضد الخسارة المحتملة للإمدادات الروسية في فصل الشتاء.

وقال كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الاتحادية، إنه على الرغم من إنجاز التخزين، من المهم توخي الحذر الشديد في استهلاك الغاز وتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة.

ولا يزال تأثير الحرب في أوكرانيا يلقي بظلاله على الاقتصاد الأوروبي، وعلى الرغم من نمو الناتج المحلى للاتحاد الاوروبى ومنطقة اليورو بنسبة 0.2% فقط فى الربع الثالث من العام، إلا أن التضخم مستمر فى الارتفاع مدفوعا بأسعار الطاقة والغذاء وسجل رقما قياسيا جديدا حيث وصل إلى 10.7% فى أكتوبر، وفقا لبيانات من مكتب الاحصاء الاوروبى "يوروستات".

وأشارت صحيفة "الكوريو" الإسبانية إلى أنه في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، توقعت المؤسسة انخفاضًا في النمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و 2023، ويبدو أن البيانات تثبت صحته.

أشارت الصحيفة إلى أن سعر الطاقة لا يزال هو السبب الرئيسي في هذا التصعيد وهو مسؤول عن 41.9٪ من الزيادة في الأسعار ، يليه الغذاء (13.1٪) والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (6٪) والخدمات (4.4٪).