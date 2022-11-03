اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تسجل 95.15 دولار لبرنت والخام الأمريكى 88.78 دولار

الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 95.15 دولار لبرنت والخام الأمريكى 88.78 دولار براميل بترول - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 95.15 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.78 دولار للبرميل.
 
وأكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق أن تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن لشركات النفط الامريكية هو للبحث عن الشعبية بايدن الذي أصبح المهزوز أمام شعبه، موضحا أن بايدن يريد أن يغطي على واقعه والضربة التي تعرض لها من أوبك.
 
وأضاف المهندس مدحت يوسف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، على قناة أون أي، أن الأمور المتعلقة بالسوق العالمي للنفط ستظل تحت سيطرة أوبك بلس، لافتا إلى أن أحداث الحرب الروسية أظهرت ضعف امكانيات الطاقة الجديدة إذا ما قُرنت بالغاز الطبيعي والنفط.
 
وتابع: "كل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة  لا تقف أمام قدرات واعتماد العالم على الطاقة الاحفورية الموقف الجادي".
وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي قد  أظهرت أن مخزونات النفط الخام انخفضت 5ر6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر الماضي، مما يعطي إشارة إيجابية للطلب على الخام.
 
كما تراجعت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع، مع انخفاض المخزونات بمقدار مليونين و600 ألف برميل مقارنة بتوقعات المحللين بسحب 1.4 مليون برميل.
 
وتشير أحدث توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2022 بنحو 1 مليون ب/ي مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 99.7 مليون ب/ي، وأن يستمر في الارتفاع بعد ذلك ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 102.4 مليون ب/ي خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.
 
وتابع التقرير الصادرعن منظمة "أوابك ، أنه بشكل عام، يتوقع ارتفاع إجمالي الطلب العالمي خلال عام 2022 بنحو 3.1 مليون ب/ي، أي بنسبة 3.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 100 مليون ب/ ي، وهو نفس مستوى التوقعات السابقة،هذا ويمثل التوجه لاستخدام النفط بدلاً عن الغاز الطبيعي مرتفع التكلفة، لتوليد الطاقـة وفـي العمليات الصناعية بدول منظمـة التعـاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا وآسيا، مكوناً هاماً لتوقعات الطلب على النفط لعام 2022. 
 
 
 

النفط

خام برنت

اسعار النفط

النفط الخام

خام تكساس



الموضوعات المتعلقة

تراجع أسعار النفط اليوم مع صعود الدولار

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:58 ص

تعرف على.. أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز.. إنفوجراف

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:00 ص

ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:15 م

تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم الأربعاء

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 03:41 م

أسعار النفط تسجل 95.78 دولار لبرنت و89.63 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:10 م

أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم..انفوجراف

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة