أسعار النفط تسجل 95.15 دولار لبرنت والخام الأمريكى 88.78 دولار

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 95.15 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.78 دولار للبرميل.

وأكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق أن تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن لشركات النفط الامريكية هو للبحث عن الشعبية بايدن الذي أصبح المهزوز أمام شعبه، موضحا أن بايدن يريد أن يغطي على واقعه والضربة التي تعرض لها من أوبك.

وأضاف المهندس مدحت يوسف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، على قناة أون أي، أن الأمور المتعلقة بالسوق العالمي للنفط ستظل تحت سيطرة أوبك بلس، لافتا إلى أن أحداث الحرب الروسية أظهرت ضعف امكانيات الطاقة الجديدة إذا ما قُرنت بالغاز الطبيعي والنفط.

وتابع: "كل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لا تقف أمام قدرات واعتماد العالم على الطاقة الاحفورية الموقف الجادي".

وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي قد أظهرت أن مخزونات النفط الخام انخفضت 5ر6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر الماضي، مما يعطي إشارة إيجابية للطلب على الخام.

كما تراجعت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع، مع انخفاض المخزونات بمقدار مليونين و600 ألف برميل مقارنة بتوقعات المحللين بسحب 1.4 مليون برميل.

وتشير أحدث توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2022 بنحو 1 مليون ب/ي مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 99.7 مليون ب/ي، وأن يستمر في الارتفاع بعد ذلك ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 102.4 مليون ب/ي خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وتابع التقرير الصادرعن منظمة "أوابك ، أنه بشكل عام، يتوقع ارتفاع إجمالي الطلب العالمي خلال عام 2022 بنحو 3.1 مليون ب/ي، أي بنسبة 3.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 100 مليون ب/ ي، وهو نفس مستوى التوقعات السابقة،هذا ويمثل التوجه لاستخدام النفط بدلاً عن الغاز الطبيعي مرتفع التكلفة، لتوليد الطاقـة وفـي العمليات الصناعية بدول منظمـة التعـاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا وآسيا، مكوناً هاماً لتوقعات الطلب على النفط لعام 2022.