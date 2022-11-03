أرقام تلقى شكاوى تراكم مياه الأمطار وانقطاع المياه والكهرباء بالإسكندرية

استعدادا لفصل الشتاء ننشر أرقام الخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية حالة هطول أمطار غزيرة، أو انقطاع مياه الشرب أو الكهرباء.
وأعلنت محافظة الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار فى وقت هطول الأمطار الغزيرة أو انقطاع وضعف مياه الشرب وكذلك انقطاع الكهرباء.
أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية: على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 ) من أى محمول، الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175 ، الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.
أرقام تلقى شكاوى تراكم مياه الأمطار وانقطاع المياه والكهرباء بالإسكندريةالخميس، 03 نوفمبر 2022 05:00 ص
أمطار - أرشيفية
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استعدادا لفصل الشتاء ننشر أرقام الخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية حالة هطول أمطار غزيرة، أو انقطاع مياه الشرب أو الكهرباء.
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