4 أسباب لرائحة الفم الكريهة ونصائح للتعامل معها والقضاء عليها

كتبت فاطمة ياسر

من المحتمل أن تكون رائحة الفم الكريهة من أكثر الحالات المزعجة والمحرجة التي يمكن أن يعاني منها الشخص، وهناك أسباب عديدة تؤدي للتعرض لهذه المشكلة، وأحيانًا قد تكون مؤشرًا على شيء أكثر خطورة. ويقدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع “brightside”:

- تناول الكثير من البهارات والأطعمة ذات الرائحة الكريهة مثل الثوم والفلفل الحار تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة برائحة الفم الكريهة، والسبب يرجع إلي أنهم يمتصون في مجرى الدم وحتى يغادروا أجسادنا تمامًا ، يمكنهم التأثير على أنفاسنا لهذا السبب ربما لاحظت أنه حتى لو قمت بتنظيف أسنانك بعد تناول هذه الأطعمة ، فإن رائحتها وطعمها لا تزال باقية في فمك.

-عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط يوميًا، فيعد هذان النشاطان أكثر أهمية مما ندركه ، حيث إنهما يزيلان جزيئات الطعام الصغيرة التي تعلق في أفواهنا، و سوف تتراكم هذه الجزيئات وتبدأ في التحلل في أفواهنا ، وهو أمر من شأنه أن يخلق رائحة كريهة، و أيضًا ، إذا كنت لا تغسل أسنانك بانتظام ، تتشكل طبقة البلاك ، والتي يمكن أن تسبب التهاب اللثة، و تسمى هذه المشكلة التهاب دواعم السن ، ويمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة إذا لم يتم علاجها.

- جفاف الفم يحدث عندما لا ينتج اللعاب ما يكفي، و نتيجة لذلك ، لا تستطيع أفواههم أن تكتسح كل جزيئات الطعام المتبقية في الداخل ، وبالتالي فإنها تحاصر هناك وتبدأ في التحلل، ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد لجفاف الفم لأن الأدوية المختلفة والتنفس عن طريق الفم واضطرابات الغدد اللعابية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى حدوث المشكلة.

- يمكن للعدوى والالتهابات التي تظهر في الفم والأنف واللوزتين أن تنتج الرائحة الكريهة.

ما هي النصائح المهمة لعلاج رائحة الفم الكريهة؟

- نظف فمك وأسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم على الأقل:

الخطوة الأولى هي الحفاظ على نظافة الفم بشكل عام، ومن الأفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل واستخدام الخيط مرة واحدة.

واستخدام غسول الفم مرتين في اليوم، و يجب عليك اختيار غسول الفم المضاد للبكتيريا أو المطهر الذي يقتل جميع البكتيريا المسئولة عن رائحة الفم الكريهة وأمراض اللثة.

- اختر اللبان بدلاً من النعناع بعد الأكل لأنها تحفيز إفراز اللعاب ، مما يعني أنه سيكون لديك دفاع أقوى ضد أحماض البلاك، وهذه الأحماض مسئولة عن تسوس الأسنان وأمراض اللثة ، واللعاب يبقيها بعيدًا. تأكد من تناولها خالية من السكر.

-اشرب الكثير من الماء لتجنب جفاف الفم، فإن أحد أسباب رائحة الفم الكريهة لدى الناس هو جفاف الفم فيمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء خلال اليوم في هذه المنطقة عن طريق التأكد من بقاء فمك رطبًا في جميع الأوقات، وسيساعد هذا أيضًا في إنتاج اللعاب ، وهو أمر حيوي. شيء آخر يمكنك القيام به لإنتاج المزيد من اللعاب هو البدء في تناول الأشياء التي تحتاج إلى الكثير من المضغ ، مثل الجزر والتفاح.