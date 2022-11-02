201 مليون جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخان خلال أكتوبر الماضى

كتب: أحمد يعقوب

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر أكتوبر الماضي 110 حاويات دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 10 آلاف و 729 طرد بوزن إجمالي 2094 طن 718 كيلوجرام .

وتم الإفراج خلال شهر أكتوبر 2022 عن71 شـهادة سحب جزئية بعدد 13 ألفا و613 طردا بوزن إجمالي 2790 طـنا و593 كيلو جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي 22 مليونا و926 ألفا و 620 جنيهاً وإجمالي الغرامات 312 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نفس الفترة حوالى 173 مليونا 308 آلاف جنيه، وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة نحو مليون و11 ألف جنيه، وبلغ إجمالي رسم الموارد المالية والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 3 ملايين و892 ألف جنيه.

وخلال شهر أكتوبر 2022 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 5 ملايين و204 آلاف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أكتوبر الماضى 201 مليون 466 ألف جنيه.