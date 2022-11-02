كل ما تريدين معرفته عن التصاقات الرحم .. الأسباب والأعراض والعلاج

كتبت إيناس البنا

هل سمعت مسبقا عن التصاقات الرحم؟ خلال هذا التقرير سنتعرف علي كل ما يخص التصاقات الرحم من أسباب وأعراض وطرق العلاج المختلفة، وذلك وفقا لموقع “VERYWELLHEALTH”. ماذا تعرفين عن التصاقات الرحم؟ يطلق عليه أيضا متلازمة أشرمان، هي حالة نادرة تصاب بها بعض النساء، وهي تعني تراكم الأنسجة أو تلتصق ببطانة الرحم، وتتسبب في زيادة سمك بطانة الرحم. ما هي أعراض التصاق الرحم؟ هناك العديد من الأعراض التي تظهر على مريضات التصاق الرحم، ومنها:

-آلام في الحوض .

-النزيف غير الطبيعي للرحم.

-تقلصات شديدة في الرحم.

-ألم شديد في الحوض.

-حدوث نزيف غير طبيعي في الرحم.

-نقص الطمث أو نزول دم خفيف جدًا.

-انقطاع الطمث أو عدم حدوث حيض.

-صعوبات في الحمل.

-الإجهاض. من الأكثر إصابة بالتصاق الرحم؟ -إجراء تنظير للرحم الجراحي للتوسيع أو الكشط بعد الخضوع للولادة القيصرية.

-الإصابة بالتهاب الحوض.

-الخضوع لعلاج السرطان. ما هي أسباب الاصابة بالتصاق الرحم؟ -الأورام الليفية.

-التوسيع والكحت تعد من أسباب الإصابة بالتصاق الرحم.

-الولادة القيصرية، قد تتسبب في نسيج ندبي أي التصاب الرحم.

-العدوى في التهاب عنق الرحم، أو مرض التهاب الحوض.

-العلاج الإشعاعي. ما هي طرق علاج الالتصاق الرحم؟ -منظار المهبل، الذي يدخل عبر عنق الرحم، ويتم إزالة المسيج الندي بعناية شديدة.

-العلاج الهرموني الغني بالإستروجي بقسطرة صغيرة داخل الرحم وتترك داخل الرحم لعدة أيام بعد تنظير الرحم، وسيقلل من خطر زيادة تكوين الالتصاق الرحمي مرة أخري.

-ويمكن علاج الصاق الرحم عن طريقة تناول بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في العلاج ومنها الكرفس والبقدونس والحمص والفستق.