شروط التقدم لمسابقة تحويل جامعة القاهرة وحديقة الحيوان لمؤسسات صديقة للبيئة

كتب محمد صبحى

أطلقت جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مسابقة بحثية لطلاب وباحثي الجامعة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا حول "المساهمة في تحويل جامعة القاهرة والمحيط الخاص بها من حديقتي الأورمان والحيوان إلى مؤسسات خضراء صديقة للبيئة"، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، وذلك في إطار حرص الجامعة على المشاركة في تطوير بنية صديقة للبيئة وفقا لعمليات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة الخضراء، وفيما يلى يرصد " اليوم السابع" تفاصيل شروط التقدم للمسابقة:-

1- تقديم المشروع البحثي بشكل فردي أو جماعي بحد أقصى 4 باحثين للمشروع الواحد من كليات مختلفة لتغطية الجوانب التسويقية والفنية والمالية به والقدرة على تنفيذها فعليًا

2- لا يزيد عدد الكلمات على 250 كلمة بالفكرة البحثية و7 آلاف كلمة بالمشروع البحثي سواء باللغة العربية أو الإنجليزية

3- إرسال المشروعات البحثية في موعد أقصاه 22 نوفمبر 2022.

4- تقديم مشروعات بحثية للمساهمة في تحويل الجامعة والمحيط الخاص بها إلى مؤسسات خضراء صديقة للبيئة من خلال 3 محاور، وهي تحديد مصادر وأسباب التلوث (هوائي أو أرضي أو سمعي أو بصري) في كل من الجامعة وحديقتي الأورمان والحيوان

5- اقتراح مشروع اقتصادي للتعامل معها والتغلب عليها أو الحد منها.

6- دعم الاستدامة البيئية والمالية والمجتمعية والأثر البيئي الإيجابي ومراعاة البعد المجتمعي ودعم قدراته بالاعتماد على التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار.

7- التقديم للمسابقة يشمل طلاب مرحلتى البكالوريس والدراسات العليا