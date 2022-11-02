خبير سيارات: انخفاض أسعار السيارات المستعملة وتوقعات بإقامة معرض أوتوماك فورميلا

كتبت : أماني سمير

قال محمد السيد خبير السيارات فى تصريح خاص لليوم السابع ان اسعار السيارات المستعملة انخفضت بشكل ملحوظ، وأضاف في تصريحاته أن أغلب الماركات الكورية والصينية انخفضت بنسبة تتراوح من 20 : 30% تقريبا، موضحا أن القرارت الاقتصادية الأخيرة من فتح الاستيراد والأفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ المصرية.

وهذه القرارات أصبحت بمثابة طوق نجاة لكل من المواطنين ورجال الأعمال لأنها ستخلق نوع من التوازن والاستقرار اكثر واكثر فى الأسعار بشكل عام وبالتالى سيكون الاختيارات أمام العملاء أكثر بكثير وستجد الوكلاء قادرين على تحديد اهدافهم ووضع خطط مناسبة للمدي القصير والمدي الطويل.

وتوقع السيد أن يشهد سوق السيارات انطلاق قوية خلال النصف الاول من 2023 وعن سؤاله عن إقامة معرض السيارات" أوتو ماك فورميلا" اكد ان المعرض من الممكن جدا ان يتم اقامته هذا العام نظرا لاستقرار سوق السيارات والشركات وبالطبع توافر اكثر للموديلات خاصة ان المعرض لمرساك اقامته منذ 3 اعوام تقريبا و العام المقبل ٢٠٢٣ سيشهد تطور كبير لقطاع السيارات خاصة صناعة السيارات بشكل عام والسيارات الكهربائية بشكل خاص.