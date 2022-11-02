حقائق عن الأجنة فى الرحم.. يسمعون الأصوات الخارجية ويبتسمون عند تناول الأم الجزر

فاطمة ياسر

هل تعلمين ان الجنين داخل الرحم يشعر بالعديد من الأحداث الخاريجة التي تحدث لك؟ نعم هذا ما أوضحه التقرير المنشور عبر موقع “brightside.”، مؤكدا أن هناك دراسة نشرت نتائجها بعد أن تمت مراقبة الأجنة أثناء تواجدهم في بطون أمهاتهم، وتم تصوير ردود أفعالهم على بعض الأطعمة، حتى أنهم ابتسموا عندما أحبوا بعض الأطعمة وعبسوا عندما كرهوا شيئًا ما، وهذا يعني أن لديهم القدرة على الشعور والتذوق وحتى الاستماع والاستجابة لأشياء معينة.

وقدم التقرير، أبرز وأهم ما يشعر به الأجنة داخل الأرحام، ومنها: -يستجيبون لأطعمة مختلفة: في دراسة شاركت فيها الأمهات الحوامل من الأسبوع الثاني والثلاثين إلى الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل، كان أحد الأطعمة التي تم إعطاؤهن لتناولها هو اللفت، ولا يبدو أن أطفالهن استمتعوا بهذا الطعم على الرغم، فقد رفعوا شفتهم العليا وضغطوا على كلتا الشفتين بشكل جعلو وجوههم وكأنها تبكي، واستخدم العلماء عمليات المسح بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد لالتقاط ردود أفعال الأجنة، ولم يكن بإمكانهم أن يكونوا أكثر وضوحًا بشأن مشاعرهم تجاه اللفت. في دراسة شاركت فيها الأمهات الحوامل من الأسبوع الثاني والثلاثين إلى الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل، كان أحد الأطعمة التي تم إعطاؤهن لتناولها هو اللفت، ولا يبدو أن أطفالهن استمتعوا بهذا الطعم على الرغم، فقد رفعوا شفتهم العليا وضغطوا على كلتا الشفتين بشكل جعلو وجوههم وكأنها تبكي، واستخدم العلماء عمليات المسح بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد لالتقاط ردود أفعال الأجنة، ولم يكن بإمكانهم أن يكونوا أكثر وضوحًا بشأن مشاعرهم تجاه اللفت.

عندما أعطيت الأمهات الجزر وعصير الجزر ، أظهر الأطفال رد فعل مختلف تمامًا، و كانوا يسحبون زوايا شفاههم ويضحكون ، وهو ما يظهر أنهم يستمتعون بالطعم، و كان هذا التمييز بين النكهات هو الدليل الذي احتاجه العلماء لإثبات أن الأجنة تفهم النكهات المختلفة من البطن.

السبب في اعتقادهم أن الجزر كان أكثر ملاءمة هو طعمه اللذيذ. إنه يحتوي على نسبة أعلى من السكر. -يظهر عليهم الشعر أثناء وجودهم في الرحم: يطلق عليه اسم lanugo ، وهو عبارة عن طبقة رقيقة جدًا من الشعر تغطي جسم الجنين بالكامل وحتى وجهه ، مما يخلق شيئًا يشبه الشارب ، و لن يبقى هذا الشعر على أجسادهم لفترة طويلة ، لأن معظمه سيختفي قبل الولادة مباشرة. -يبدأ قلبهم في النبض في الأسبوع الخامس من الحمل: يبدأ قلب الطفل في النبض بعد 5-6 أسابيع ، وحجمه لا يتجاوز حجم رأس الدبوس، و سيستغرق القلب حوالي 10 أسابيع حتى يكتمل تكوينه ، ويتراوح معدله بين 110-160 نبضة في الدقيقة، و من المثير للاهتمام أنه في نهاية الحمل ، تنبض قلوب الأجنة الإناث أسرع من قلوب الذكور. -يتثاءبون ويبكون في بطون أمهاتهم: كانت هناك موجات فوق صوتية حيث لاحظ الأطباء أن الأجنة تفتح أفواهها بنفس الطريقة التي يتثاءب بها الناس، ويمكن ملاحظة هذا الإجراء لأول مرة في الأسبوع 24 ، ولكن بحلول الأسبوع السادس والثلاثين ، يبدو أنه يختفي تمامًا، و في نفس الوقت الذي يتثاءبون فيه لأول مرة ، يبدأون أيضًا في البكاء بينما لا نستطيع سماعهم وهم يبكون ، فإن الحركات مثل ارتعاش الذقن وتحريك الفم وفتح الفك كلها مؤشرات على هذا الفعل. يطلق عليه اسم lanugo ، وهو عبارة عن طبقة رقيقة جدًا من الشعر تغطي جسم الجنين بالكامل وحتى وجهه ، مما يخلق شيئًا يشبه الشارب ، و لن يبقى هذا الشعر على أجسادهم لفترة طويلة ، لأن معظمه سيختفي قبل الولادة مباشرة.يبدأ قلب الطفل في النبض بعد 5-6 أسابيع ، وحجمه لا يتجاوز حجم رأس الدبوس، و سيستغرق القلب حوالي 10 أسابيع حتى يكتمل تكوينه ، ويتراوح معدله بين 110-160 نبضة في الدقيقة، و من المثير للاهتمام أنه في نهاية الحمل ، تنبض قلوب الأجنة الإناث أسرع من قلوب الذكور.كانت هناك موجات فوق صوتية حيث لاحظ الأطباء أن الأجنة تفتح أفواهها بنفس الطريقة التي يتثاءب بها الناس، ويمكن ملاحظة هذا الإجراء لأول مرة في الأسبوع 24 ، ولكن بحلول الأسبوع السادس والثلاثين ، يبدو أنه يختفي تمامًا، و في نفس الوقت الذي يتثاءبون فيه لأول مرة ، يبدأون أيضًا في البكاء بينما لا نستطيع سماعهم وهم يبكون ، فإن الحركات مثل ارتعاش الذقن وتحريك الفم وفتح الفك كلها مؤشرات على هذا الفعل.