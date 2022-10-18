متى تبدأ حركة الجنين في الرحم؟

كتبت فاطمة خليل

تعتبر حركة الطفل أثناء الحمل جزءًا لا يُنسى من هذه الرحلة، وهي أيضًا أحد أعراض نمو الطفل بصحة جيدة في فترة الحمل ، في هذا التقرري نتعرف على أهمية تتبع حركة الجنين في الرحم وما هو طبيعي وما هو غير طبيعي فيما يتعلق بحركة الطفل في رحمك، بحسب موقع "Health".



حركة الطفل أثناء الحمل على الرغم من أن حركات الطفل في بطن الأم طبيعية تمامًا ، إلا أنه من الجيد دائمًا متابعة هذه الحركات إذا شعرت أن شيئًا ما غير صحيح ، يمكنك الاتصال بطبيبك لمزيد من التقييم .



ما الذي يعتبر طبيعيًا في حركة الطفل في الحمل؟ قد تواجهين الحركة الأولى للطفل، بين الأسبوعين 16 و 25 من الحمل ومع ذلك ، إذا كان هذا هو حملك الأول ، فقد لا تلاحظه حتى الأسبوع الخامس والعشرين.

بالإضافة إلى ذلك ، تمر بعض النساء بالحركة في وقت مبكر يصل إلى 13 أسبوعًا خلال الحمل الثاني أو الثالث قبل ذلك ، يكون الطفل أصغر من أن يتحرك في رحمك.

نوع الحركة التي ستشعرين بها يعتمد على مرحلة نمو الطفل وتطوره.



كيف تبدو حركة الطفل في الرحم؟ من المعروف أن الأطفال يتحركون أكثر خلال أوقات معينة من اليوم ، ويُعتقد أنهم يكونون أكثر نشاطًا أثناء النوم سوف تجعلك الركلات تشعرين وكأن لديك فراشات في معدتك.

ومع مرور الوقت، ستعتادين تدريجيًا على حركات معينة مثل الركلات والمرفقين.

ضعي في اعتبارك أنه بحلول الأسبوع 36-37 ، تبدأ حركات الطفل في الانخفاض مرة أخرى بسبب زيادة وزن الطفل ، وانخفاض حجم السوائل ، وقلة المساحة المتاحة للطفل للتحرك داخل الرحم.



لماذا تتبع حركات الطفل مهمة؟ من المهم متابعة حركات طفلك، لاحظي أنه من غير المعتاد ألا تشعرين بأي حركات للطفل بحلول الأسبوع الرابع والعشرين. في مثل هذه الحالات ، يجب عليك الاتصال بطبيبك يمكن أن تكون أعراض مثل تباطؤ الحركات علامة على أن الطفل ليس على ما يرام سيطلب منك طبيبك زيارة المستشفى حيث سيقوم بفحص معدل ضربات قلب طفلك والجوانب الأخرى. في بعض الحالات ، قد تخضعين أيضًا لفحص الموجات فوق الصوتية.

لا تترددي أبدًا في الاتصال بطبيبك على الفور عندما تشعرين بالقلق.