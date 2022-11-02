اليوم السابع
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جارديان: ارتفاع عدد سكان بريطانيا غير المولودين بالمملكة المتحدة 33٪ فى 10 سنوات

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:57 م
جارديان: ارتفاع عدد سكان بريطانيا غير المولودين بالمملكة المتحدة 33٪ فى 10 سنوات ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية أحدث أرقام التعداد الرسمية فى بريطانيا، والتي كشفت أن واحد من كل ستة أشخاص يعيشون في إنجلترا وويلز في عام 2021 ولدوا خارج المملكة المتحدة.

 

وأوضحت الصحيفة أن حوالي 10 ملايين شخص يقيمون عادة في إنجلترا وويلز ولدوا خارج المملكة المتحدة فى 2021 ، ارتفاعًا من 7.5 مليون في وقت آخر تعداد سكاني في عام 2011.

 

وكانت أقل نسبة من المهاجرين في ويلز والشمال الشرقي حيث ولد واحد من كل 14 مقيمًا معتادًا خارج المملكة المتحدة. ارتفع عدد السكان غير المولودين في المملكة المتحدة بنسبة 33 ٪ في 10 سنوات ، ارتفاعًا من 7.5 مليون.

 

وقالت الصحيفة إن أكثر من نصف إجمالي الزيادة السكانية في إنجلترا وويلز في السنوات العشر الماضية يرجع إلى صافي الهجرة الإيجابية - الفرق بين أولئك الذين هاجروا إلى إنجلترا وويلز وبين الذين هاجروا منهما.

 

وظلت الهند من بين أكبر الدول من حيث عدد المولودين خارج المملكة المتحدة ولكن أكبر زيادة في الأشخاص المولودين خارج المملكة المتحدة كانت من بين أولئك القادمين من رومانيا ، حيث كان عدد الأشخاص الذين يعيشون هنا في عام 2021 أكثر من ستة أضعاف الرقم في عام 2011. هذا يجعل رومانيا رابع أكثر دول من حيث عدد المواليد خارج المملكة المتحدة.

 

دخلت إيطاليا أيضًا قائمة أكبر 10 دول غير بريطانية للولادة ، مما ضاعف عدد السكان في 10 سنوات من 135000 إلى 277000.

 

من بين 10 ملايين مقيم ولدوا خارج المملكة المتحدة ، وصل أربعة من كل 10 في العقد الماضي بينما وصل ثلثهم قبل عام 2001.

 

 


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بريطانيا

المهاجرين فى المملكة المتحدة

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