انطلاق حملة بيت الزكاة لتوزيع ألحفة ومواد غذائية وملابس فى المحافظات

كتب لؤى على

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة بيت الزكاة والصدقات لتوزيع مواد غذائية وألحفة و"جواكت" لغير القادرين في كافة محافظات الجمهورية خاصة مع دخول فصل الشتاء للتخفيف عن الأسر الفقيرة ومساعدتهم في توفير بعض المستلزمات المعيشية، حيث تستهدف الحملة توزيع 30 ألف لحاف و30 ألف كرتونة غذائية تحتوى على 20 كجم من المواد الغذائية و30 ألف لحاف.

وتوجهت القافلة اليوم إلى بورسعيد حيث تم توزيع 1500 كرتونة غذائية و1500 لحاف و300 شنطة مدرسية على غير القادرين بقرى بحر البقر وسهل الطينة والجرابعة.

وقامت القافلة بتوزيع المساعدات على المستحقين في هذه القرى من خلال العاملين في بيت الزكاة والصدقات وبالتعاون مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.

ومن المقرر أن تواصل الحملة جولاتها في كل محافظات مصر خلال الأيام القادمة من أجل ايصال المساعدات إلى المستحقين في القرى الأكثر فقرا حيث تزور القافلة الأسبوع الحالي محافظات الاسماعيلية والوادي الجديد وشمال سيناء.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات في مساعدة غير القادرين والأكثر احتياجا من خلال استهدافهم بالعديد من البرامج منها برنامج الدعم النقدي المباشر الذي يستفيد منه نصف مليون شخص وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وتيسير زواج الفتيات ورعاية الأيتام ودعم المرأة المعيلة ورعاية الأيتام وفك كرب الغارمين والغارمات.