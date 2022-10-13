بيت الزكاة والصدقات يعلن عن وظائف شاغرة والتقديم عبر الموقع الإلكترونى

كتب لؤى على

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن حاجته لبعض الوظائف الشاغرة في بعض القطاعات.

ووفقا لما أعلنه بيت الزكاة والصدقات فإن الوظائف المتاحة في قطاعات الحسابات والمخازن والمشتريات والبرمجيات ويتاح التقديم لهذه الوظائف بدء من 13 وحتى 20 أكتوبر الحالي وسيتم عقب تقديم الطلبات اجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف بمقر بيت الزكاة والصدقات بمشيخة الأزهر الشريف.

ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط المعلنة على صفحة بيت الزكاة والصدقات على الفيس بوك التقدم لشغل الوظائف عبر الرابط التالي

https://baitzakat.org.eg/careers

ويأتي ذلك في اطار ما يقوم به بيت الزكاة والصدقات في الوقت الحالي من تطوير وتحديث لكافة القطاعات عملا على زيادة كفائتها وقدرتها على خدمة مستحقي الزكاة والصدقات في كافة محافظات مصر.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات على ايصال أموال الزكاة والصدقات لمستحقيها وذلك من خلال العديد من البرامج منها برنامج المساعدات التقدية المباشرة للفقراء والمساكين وكفالة الأيتام والرعاية الصحية لغير القادرين وفك كرب الغارمين والغرامات ومساعدة الفتيات غير القادرات على توفير مستلزمات الزواج وتوصيل المياه والصرف الصحي لبيوت غير القادرين وتسقيف وبناء المنازل ومساعدة ذوي الهمم ودعم المرأة المعيلة.