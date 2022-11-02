"القومى للإعاقة" يطالب بتخصيص مشروعات بحثية فى التكنولوجيا لمساعدة ذوى الهمم

كتب محمود راغب

نظم المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة فعالية علمية وثقافية احتفالًا باليوم العالمى للعصا البيضا، بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، بقاعة الدكتور محمد رسمي بالكلية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتلى ذلك الحديث عن اليوم العالمي للعصا البيضاء، وجهود الكلية في خدمتهم، وتلى ذلك الاستماع لعدد من المشاركين بالاحتفالية، وعرض توضيحي لعدد من الأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة كجهاز قياس ضغط الدم الناطق، وجهاز التعرف على كمية السوائل داخل الأكواب المختلفة، وجهاز قارئ النصوص الإلكترونية، والمدمج به مكتبة رقمية ذات مساحة كبيرة، وتلى ذلك توزيع نحو ٥٠ عصا بيضاء على المستحقين لها من ذوي الإعاقة البصرية.

شهد الاحتفالية من جانب المجلس الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد حنفي المتحدث الرسمي للمجلس، ومن جانب جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، والدكتور محمد صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وقالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن تنظيم هذه الإحتفالية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، من أجل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يُعد ذلك ترجمة حقيقة لاختصاصات المجلس، المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 2019، الذي نص في البند الثاني من المادة رقم (5) على ضرورة قيام المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة.

وأشارت إلى أن المجلس يركز اهتمامه خلال الفترة الحالية على التوعية والتمكين والدمج في المجتمع، لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تنقلهم في المجتمع بحرية واستقلالية، بما يمكنهم من التمتع بكافة الحقوق والخدمات المختلفة التي المنصوص عليها في الدستور والقانون.

ووجهت كريم الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، لجهودهما في استضافة هذه الفاعلية الهامة، مضيفه أن توعية طلاب الكلية محور هام في مجال تغيير ثقافة المجتمع، والعمل على إخراج جيل واعي ومثقف من الشباب قادر على التعامل بطريقة صحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالبت المشرف العام على المجلس، بضرورة توعية الطلاب الملتحقين بالكلية من ذوي الإعاقة البصرية، بالوسائل والأدوات المختلفة التي تتيحها لهم الكلية، وكيفية توظيفها والاستفادة منها في مجال الدراسة، وكذلك إلى ضرورة أن ينصب تركيز المشروعات المختلفة المقدمة من قبل طلاب الكلية على مجالات تطوير وسائل الإتاحة المختلفة للأشخاص الإعاقة، وكمل طالبت بضرورة العمل على تحسين التكنولوجيا المساعدة لهم، لتقليل استيراد الوسائل والتكنولوجيا المساعدة من الخارج، وبما يسمح بتوفير مراكز صيانة محلية لها، وهو ما يتماشي مع استراتيجية الدولة المصرية الخاصة بتوطين الصناعة.

فيما قال الدكتور خالد حنفي المتحدث الرسمي للمجلس، أن اليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة هو يوم قامت بتحديده الأمم المتحدة لإبراز أهمية العصا البيضا كوسيلة مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، أن الكلية قامت بتأسيس أول مركز لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1997، إلى جانب المشروعات البحثية المتخصصة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة كالأبحاث المتخصصة في قراءة إشارات المخ، وتطوير برامج تحويل الكتابة إلى صوت وغير ذلك، إلى جانب العمل على تطوير التقنيات المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعى.