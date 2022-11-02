الداخلية تضبط محاولة تهريب 5 آلاف سلعة ذكية و108 كيلو معادن ثمينة بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

فى ضربة أمنية حاسمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط أضخم شحنة أجهزة إلكترونية مهربة من إحدى الدول للأسواق المصرية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب لحماية الاقتصاد المصرى وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.

وكانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ (مباحث الأموال العامة - شرطة ميناء القاهرة الجوى) باعتزام إحدى شركات الاستيراد تهريب (25 طرد بعدد 200 كرتونة تحوى أجهزة إلكترونية) إلى داخل البلاد من إحدى الدول على أنها كواشف معملية وذلك "على خلاف الحقيقة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الأمنية الحديثة فى عمليات الرصد والتتبع أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، كما أمكن ضبط الشحنة بميناء القاهرة الجوى وبتفتيشها تم ضبط (23983 هاتف محمول - (5646) ساعة يد ذكية – 830 سماعة بلوتوث - 4409 عبوة أجهزة إلكترونية طبية وأدوية ومستحضرات تجميل عالية القيمة –108 كيلو جرام مشغولات "يشتبه فى كونها معادن ثمينة" – 7936 شيشة إلكترونية ومستلزماتها – كمية من اللوحات الإلكترونية الخاصة بأجهزة طبية متقدمة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ( ثلاثة من المتهمين )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين، وتُقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع بأكثر من 450 مليون جنيهاً تقريباً.