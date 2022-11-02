اعترافات لص الشقق السكنية بمنطقة الموسكى: "بسرقها عن طريق كسر الباب"

كتب سليم على

اعترف عاطل أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، متهم بسرقة الشقق السكنية في منطقة الموسكى، بارتكاب واقعة سرقة مبلغ من أحد الأشخاص بأسلوب كسر الباب.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل شقة ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب".

كما أقر المتهم أمام قوات الأمن بأنه نظراً لسابقة عمله لدى المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية داخل مسكنه اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.