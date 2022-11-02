استشارى حساسية يوضح كيف نحمى أنفسنا وأطفالنا من فيروسات التقلبات الجوية

كتبت فاطمة خليل

مع التقلبات الجوية وتغير الفصول، يتعرض الجميع للأمراض والفيروسات مثل: نزلات البرد والأنفلونزا، لذا يجب أن نحمى أنفسنا وأطفالنا من هذه الفيروسات المنتشرة بتقوية جهازنا المناعى، فى هذا التقرير نتعرف على حماية أنفسنا وأطفالنا من فيروسات التقلبات الجوية.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، لـ"اليوم السابع"، إن التقلبات الجوية ما بين ارتفاع أو انخفاض فى درجة الحرارة هى موسم نشاط فيروسى، حيث إن الفيروسات تنشط فى وقت التقلبات الجوية.

وأوضح أن السلوكيات مثل: ارتداء ملابس ثقيلة ثم تخفيف الملابس مرة أخرى تزيد فرص الإصابة بنزلات البرد.

وقدم بعض النصائح للوقاية من الفيروسات المنتشرة فى التقلبات الجوية، منها الحصول على لقاح الأنفلونزا السنوى، وكذلك لقاح الالتهاب الرئوى ولقاح كورونا للحماية من مضاعفات الإصابة بالفيروسات وتحسين عمل المناعة.

وأوضح أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية مثل: ارتداء الكمامة، وغسل اليدين بانتظام أو تعقيمها بالكحول إذا لم يتوفر الماء والصابون، وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة والتجمعات، وهذه النصائح بشكل خاص لمرضى حساسية الصدر والالتهاب الرئوى.

ونصح بضرورة التغذية الجيدة وتناول وجبة متكاملة خاصة للأطفال قبل نزول المدارس والابتعاد عن تناول الأطعمة المصنعة والحلويات.

كما نصح أيضاً بضرورة ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية، وكذلك الحصول على النوم الجيد وذلك لدور النوم الجيد فى تقوية جهازنا المناعى.