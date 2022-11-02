ابتكار عقار جديد للوقاية من الملاريا يحمى البالغين من العدوى لمدة 6 أشهر

كتبت فاطمة خليل

ابتكر العلماء عقاراً جديداً مضاد للملاريا من الأجسام المضادة، وأظهر العلاج الجديد بالأجسام المضادة وعدًا كبيرًا في حماية المزيد من البالغين من الملاريا ، كما يتم إجراء تجارب مبكرة على الأطفال حالياً، بحسب ما نشر موقع "Health".

وكانت الجرعة الأعلى أكثر فاعلية بنسبة 88٪ من العلاج الوهمي، بينما كانت الجرعة الأقل أكثر قوة بنسبة 75٪

بالنظر إلى أن لقاح الملاريا الجديد للأطفال فعال بنسبة 30٪ فقط ، يأمل الباحثون أن يتم إضافة هذا الدواء الجديد يومًا ما إلى ترسانة تدابير الوقاية من الملاريا.

قد يُبقي علاج جديد للأجسام المضادة للملاريا المزيد من الناس خاليين من المرض المميت أحيانًا لمدة تصل إلى ستة أشهر في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة.

بدلاً من مطالبة الجهاز المناعي بإنتاج ما يكفي من الأجسام المضادة، يزود هذا الدواء التجريبي أولئك الذين يتلقونه

بكمية كبيرة من الأجسام المضادة المصنوعة في المختبر ويتطلب تسريبًا عبر الوريد ، لكن نسخة مطلقة من العقار قيد الاختبار المبكر الآن عند الرضع والأطفال والبالغين.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن لقاح الملاريا الجديد للأطفال الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية فعال بنسبة 30٪ فقط ويتطلب أربع جرعات.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور قاسوم كاينتاو ، من جامعة العلوم والتقنيات والتكنولوجيات في باماكو ، مالي ، لوكالة أسوشييتد برس: "اللقاح المتاح لا يحمي عددًا كافيًا من الناس".

تم تطوير الجسم المضاد من قبل باحثين في المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة ، ولكن يتم إجراء البحث في إفريقيا ، حيث أصابت الملاريا ، التي انتشرت عن طريق البعوض ، 241 مليون شخص وقتلت 620 ألفًا في عام 2020 وكان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هم الأكثر تأثرًا.

في الدراسة ، تم تصنيف 330 بالغًا في مالي في قوتين مختلفتين من جرعة الجسم المضاد أو الدواء الوهمي.

قام الباحثون باختبار جميع المشاركين بحثًا عن الملاريا كل أسبوعين لمدة 24 أسبوعًا ، وعلاج جميع المرضى.

وجدوا 20 إصابة في المشاركين الذين تلقوا جرعة أعلى من الأجسام المضادة، وبالمقارنة ، أصيب 39 شخصًا بالجرعة المنخفضة بالعدوى ، وأصيب 86 ممن تلقوا العلاج الوهمي بالملاريا.

وهذا جعل الجرعة الأعلى بنسبة 88٪ فعالة مقارنة بالعلاج الوهمي والجرعة المنخفضة بنسبة 75٪ ، وكلاهما معدل حماية أعلى بكثير مما يوفره اللقاح الجديد.

وتسبب الملاريا طفيلي ينتشر عن طريق لدغة البعوض المصاب.

ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الدواء الجديد يكسر دورة حياة الطفيل ويضربه عندما يكون غير ناضج ولم يدخل الكبد بعد.

ونُشرت نتائج البحث الجديد في مجلة New England Journal of Medicine.

قد يمنحك علاج الملاريا الجديد بالأجسام المضادة مزيدًا من الحماية ضد العدوى ، وينقذ حياة مئات الآلاف من الأطفال في البلدان التي ينتشر فيها المرض.