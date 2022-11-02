اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:47 م
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إصابة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:20 م
إصابة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم بالفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين، في حادث تصادم، وقع بين سيارة، ودراجة بخارية، بقرية جردو، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، وتلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بقرية جردو بمركز اطسا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين اصابة ثلاثة  وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

حوادث الطرق بالفيوم

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