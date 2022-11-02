اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابات واعتقالات وطرد مواطنين من منازلهم واعتداءات للمستوطنين

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 06:00 ص
إصابات واعتقالات وطرد مواطنين من منازلهم واعتداءات للمستوطنين الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الثلاثاء، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب مواطنون بالاختناق في نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من رام الله وغزة، وطردت 6 عائلات من منازلها واستولت على شاحنة بالأغوار الشمالية، وجرفت أراضي في قلقيلية، وثبتت قرار هدم مدرسة في القدس، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى واعتداءاتهم على المواطنين في مختلف المحافظات.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة لكسر الحصار على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال استهدفت بقنابل الغاز المشاركين في فعالية دعت لها فصائل وفعاليات ومؤسسات محافظة نابلس، لكسر الحصار المفروض على المحافظة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

 

 


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