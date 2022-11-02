إحالة عاملين ب4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

أحال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين ب4 مراكز شباب للتحقيق، لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية وكذلك غلق مقرات مراكز الشباب المختلفة، وعدم تقديم الخدمات المنوطة بها للجمهور.

وكلف الصبروط محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، وعبد الحميد على من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من مراكز الشباب خلال الفترة المسائية، الواقعة بنطاق إدارتي بنها وطوخ.

وتمت متابعة مراكز شباب شبلنجة وكفر علوان وكفر الحدادين وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، أما مركز شباب منية السباع مفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب عدد من العاملين به، كما شملت المتابعة مركز شباب كفر مويس ومركز شباب عزبة زكي وتبين أنهم مفتوحين لكن بدون عاملين نهائيا بهم.

كما تبينت لجنة المتابعة من غلق مركز شباب منشأة بنها في أوقات العمل الرسمية، وأوصت اللجنة بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية لاستغلال المساحات الغير مستغلة في المراكز، وتنفيذ أحكام الرؤية وفقا للضوابط الصادرة من محكمة الاستئناف.

وفي هذا السياق أكد الصبروط، على استمرار لجان المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والهيئات على مستوى المحافظة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لضمان تقديم الخدمات الشبابية والرياضية للنشء والشباب والرواد.