أخت ميجان ماركل غير الشقيقة تعود لتويتر بعد شراء إيلون ماسك للموقع

كتبت ريهام عبد الله

عادت سامانثا مارك، أخت ميجان ماركل غير الشقيقة، إلى تويتر بعد أن استولى إيلون ماسك على الشبكة الاجتماعية ، وأدعت سامانثا أنها "استُهدفت ظلماً وأغلق حسابها من قبل الروبوتات والمتصيدون الذين أبلغوا عن حسابها بشكل خاطئ"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وفي حديثها إلى موقع Steeple Times ، قالت: "أعتقد أن هذا سيكون تغييرًا إيجابيًا تاريخيًا لعالمنا الاجتماعي والاقتصادي"، وأثنت سامانثا على إيلون ماسك مالك تسلا، وأضافت: "أنا سعيدة لأن إيلون ماسك سيحفظ حرية التعبير".

وتابعت :"يمكننا جميعًا أن يكون لدينا آرائنا ونختلف. يريد إيلون ماسك أن يجعل الأمر عادلاً لكل من اليمين واليسار بالتساوي، الآراء والخلافات المختلفة تجعل الناس يفكرون وينمون".

وفى سياق آخر في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، كشف إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة تويتر عن إصدار جديد من Twitter Blue سيتضمن "علامة التوثيق الزرقاء" يمكن الوصول إليه مقابل 8 دولارات شهريًا في الولايات المتحدة، مع تعديل الأسعار في البلدان الأخرى وفقًا للقوة الشرائية للمستهلكين في تلك الأسواق.



حساب تويتر لأخت ميجان غير الشقيقة

وقال في تغريدته " نظام اللوردات والفلاحين الحالي على تويتر لمن لديه أو ليس لديه علامة اختيار زرقاء هو هراء، القوة للشعب! الأزرق مقابل 8 دولارات شهريًا".

وقال "ماسك " في تغريدته ، سيتم تعديل السعر حسب الدولة بما يتناسب مع تعادل القوة الشرائية، وسوف تحصل أيضًا على الأولوية في الردود والإشارات والبحث ، وهو أمر ضروري للتغلب على البريد العشوائي / الاحتيال، و القدرة على نشر الفيديو والصوت الطويل، و نصف عدد الإعلانات، كذلك فسيكون متاح تجاوز نظام حظر الاشتراك غير المدفوع للناشرين الراغبين في العمل معنا.