محافظ أسوان: توفير سيارات "مينى فان" حديثة لتشغيلها بخط حى اللوتس

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توفير سيارات مينى فان حديثة للعمل بمنطقة حى اللوتس "الإسكان المميز"، لخدمة الأهالى المقيمين بهذا الحى السكنى، لتسهيل حركتهم، وتخفيف مشقة السير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول إلى سيارات السيرفيس بالطريق الرئيسى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بأنه تم التصديق على تخصيص خط سير لتسكين سيارات المينى فان التى ستعمل بهذا الخط الجديد بواقع 10 سيارات.

ومن جانبها، أوضحت نسمة ناجح مديرة إدارة المواقف بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فجارى التجهيز لتوفير سيارات المينى فان بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ليعقب ذلك تخصيص خطوط السير لها، موضحة بأن هناك توجيهات من اللواء أشرف عطية بأنه سيتم البدء بـ 10 سيارات لخط سير حى اللوتس كمرحلة أولى، وفى حالة الاحتياج سيتم تدريجياً تسكين سيارات أخرى وذلك حسب الكثافة السكنية بالحى.