فوائد عصير الرمان لجسمك.. منها صحة القلب والمفاصل

كتبت فاطمة خليل

يعتبر الرمان مصدرًا جيدًا لفيتامين سي و فيتامين ك والبوتاسيوم بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى، حيث يمنحك تناول حبة واحدة من الرمان حوالي 28 مجم من فيتامين سي، وهو ما يمثل حوالي 50% من المتطلبات اليومية التي يحتاجها جسمك من هذا الفيتامين، في هذا التقرير نتعرف على فوائد عصير الرمان لجسمك، بحسب موقع "webmd".

وبينما يفقد الرمان الكثير من محتواه من فيتامين سي عند عصره، فإنه يحتفظ تقريبًا بكل البوتاسيوم، حوالي 536 مجم والبوتاسيوم معدن مهم يساعد أعصابك وقلبك على البقاء بصحة جيدة، كما يمنحك الاستمتاع بالرمان الطازج أو عصيره الكثير من هذا المعدن الأساسي.

الفوائد الصحية المحتملة لعصير الرمان

تشير الأبحاث إلى أن عصير الرمان له العديد من الخصائص الرئيسية التي قد تساعد في تحسين صحتك العامة

-تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يحتوي الرمان على كمية لا بأس بها من مركبات البوليفينول المواد المضادة للأكسدة تفيد نظام القلب والأوعية الدموية ، وتساعده في الحفاظ على جدران الشرايين من التكتل وتقليل تراكم الكوليسترول واللويحات.

ثبت أيضًا أن عصير الرمان يحتوي على كميات كبيرة من الأنثوسيانين والأنثوكسانثين التي تدعم صحة القلب الجيدة.

يدعم صحة المفاصل

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للالتهابات أيضًا قد يكون لمضادات الأكسدة هذه دور في الحد من هشاشة العظام حيث ثبت أن لها تأثير معتدل على تكوين السيتوكينات الالتهابية.

وتظهر الأبحاث الأولية أيضًا أن العصير قد يساعدك إذا كنت تعاني من حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض التهاب الأمعاء أو أمراض التهابية أخرى.