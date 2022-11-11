حملات رقابية لحماية المستهلك للتصدى لمخالفات ارتفاع الأسعار

كتب مدحت وهبة

يواصل جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، اليوم الجمعة، تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والمحلات التجارية لرقابة الأسواق والتصدة لأى مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة.

وتستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كل طرق التواصل الأخرى.