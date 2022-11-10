ABC NEWS: ترامب غاضب من ميلانيا ومذيع فوكس نيوز بسبب دعمه لدكتور أوز

كتبت ريم عبد الحميد

قالت قناة ABC News إنه من المتوقع أن يخسر ما لا يقل عن 14 من المرشحين المختارين من الرئيس السابق دونالد ترامب فى الانتخابات النصفية، وهى النتائج التى أثارت قلق بعض مساعدى ترامب، بينما يستعد الرئيس السابق لإعلان كبير بشأن ترشحه الرئاسى المحتمل فى 2024.

ووصفت مصادر مقربة من ترامب بأنه غاضب فى مارالاجو، حيث يقيم فى ولاية فوريدا، مع خسارة المرشحين الجمهوريين الذين أيدهم، بالإضافة إلى ذلك، كان الأداء القوى لحاكم فلوريدا رون ديسانتس فى الولاية التى اتخذها ترامب مقرا لإقامته بمثابة جرس إنذار لبعض مستشارى ترامب، حسبما ذكرت المصادر، وفاز ديسانتس، الذى ينظر إليه كأحد المنافسين المحتملين لترامب فى سباق الترشح، بسهولة.

وقال أحد مستشارى ترامب لإيه بى سى: هذه سفينة تغرق، لن نتغلب على هذا. بينما قال أحد الجمهوريين المقربين من دائرة ترامب إن هذه نهاية عصر ترامب وفجر عصر ديسانتس، ومثل كل كارثة أخرى تتعلق بترامب، فقد فعل هذا بنفسه بقرارات غبية ومتهورة.

وكان ترامب قد كتب على حسابه على منصة تروث سوشيال قائلا: إن الثلاثاء كان أمسية عظيمة. فقد فاز مرشحه لمجلس الشيوخ فى أوهايو على منافسه الديمقراطى، ومن المتوقع أن يفوز مرشحه فى نورث كارولينا أيضا، بينما لم تحسم بعد السباقات فى أريزونا ونيفادا، إلا أن بعضا من أبرز مرشحى ترامب خسر فى ولايات رئيسية مثل بنسلفانيا وميتشيجان وويسكونسن وأوهايو.

وقالت مصادر لإيه بى سى، إن ترامب كان غاضبا من زوجته ميلانيا ومذيع فوكس نيوز شون هانتيى لدفعهما إياه لتأييد محمد أوز، المرشح الجمهورى الخاسر على مقعد مجلس الشيوخ فى ولاية بنسلفانيا. كما ألقى الرئيس السابق باللوم على مساعديه فى توجيهم الخاطئ له حول بعض المرشحين الآخرين الذين أيدهم.

وقال ترامب لمستشاريه مساء الثلاثاء إنه مصدوم لأن سباق مقعد الشيوخ فى ولاية جورجيا بين شاغل المقعد السيناتور الديمقراطى رافائيل وارنوك ومنافسه الجمهورى هيرسكل والكر متقارب للغاية، ولم يحصل أى منهما على الأصوات الكافية، واتجها نحوا الإعادة فى ديسمبر المقبل.