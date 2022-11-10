هل يمكن أن يؤدي تغير الطقس وتلوث الهواء إلى ضعف المناعة؟

كتبت ميرفت رشاد

أدت التغيرات المناخية الحالية إلى جانب الضباب الدخاني وتلوث الهواء إلى إثارة المخاوف بشأن صحتنا على المدى القصير والطويل، ليس من المستغرب أنه مع تغير الطقس، تأتي الكثير من حالات الإنفلونزا والأمراض الأخرى التي يمكن أن تجعلنا مرضى، إلى جانب الطقس الذي يصبح أكثر برودة ، قد تؤدي جودة الهواء الرديئة أيضًا إلى تدهور صحتنا وفقًا للبحث مزيج من هذين الاثنين يمكن أن يعيق مناعة الشخص، وفى السطور القادمة سنوضح كيف يؤثر هذان العاملان على صحتنا وما يجب أن نفعله ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

كيف يؤثر تلوث الهواء على أجسامنا؟



عندما يصل تلوث الهواء إلى تركيزات عالية بما يكفي ، يمكن أن يكون ضارًا للإنسان، الملايين من الأشخاص يقيمون في أماكن حيث المواد الكيميائية السامة والضباب الحضري وتلوث الجسيمات تشكل مخاطر صحية كبيرة، قد يعاني الأشخاص الذين يتعرضون لتركيزات عالية بدرجة كافية من بعض ملوثات الهواء من تهيج العين والأنف والحنجرة والصفير والسعال وضيق الصدر ومشاكل التنفس.

يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل مزمنة مثل تدهور أمراض القلب والرئة الحالية ، بما في ذلك الربو ، وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، يمكن أن يؤدي التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء أيضًا إلى الإضرار بالجهاز المناعي والعصبي والتناسلي والجهاز التنفسي بالإضافة إلى التسبب في الإصابة بالسرطان، بل قد يؤدي إلى الوفاة في ظروف قاسية.

أظهرت إحدى الدراسات أن التعرض المزمن للهواء الملوث يؤدي إلى اضطرابات في القلب والجهاز التنفسي، قد ينشأ الالتهاب من استنشاق الهواء الملوث لأنه قد يتسبب في إطلاق خلايا الدم البيضاء في مجرى الدم.

يصبح الجهاز المناعي غير متوازن عند وجود الجسيمات الدقيقة أو الجسيمات الدقيقة، عندما تتعرض للجسيمات ، يمكن أن تبدأ الجزيئات في الخلايا في الاستجابة. عندما تبدأ الجزيئات في التغيير ، يتم تنشيط Toll-like Receptor 4 (TLR4). يتعرف TLR4 على السمات المميزة للعدوى ويؤدي إلى تنشيط خلايا الدم البيضاء.

كيف يؤثر تغير الطقس على أجسامنا؟



يمكن أن تجعلك الاختلافات في الظروف الجوية أكثر عرضة للإصابة بالمرض من التغيرات في درجة الحرارة، بالإضافة إلى ذلك ، يجفف هواء الشتاء الأكثر برودة وجفافًا الأغشية المخاطية ويسهل دخول الفيروسات إلى جسمك، يمكن أن تدخل هذه الفيروسات جسمك وتستقر في شقوق الأغشية المخاطية.

علاوة على ذلك ، مع انخفاض درجة الحرارة ، تتدهور أجهزتنا المناعية ، مما يجعلنا أكثر عرضة للأمراض والتعرض للبرد ، تجعلنا درجات الحرارة الباردة في الشتاء نقضي المزيد من الوقت في الداخل مع المزيد من الناس ، مما يوفر للفيروسات الكثير من مصادر الغذاء.

في حين أن العديد من الأشخاص يتعاملون مع الحساسية طوال العام ، فإن الحساسية الموسمية التي تبدأ في الخريف عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض يمكن أن تسبب مشاكل دائمة للكثيرين.

كيف يمكننا حماية أنفسنا؟



هناك طرق مختلفة يمكننا من خلالها تقليل الآثار السلبية لتلوث الهواء وتغير الطقس على أجسامنا.

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة المعززة للمناعة.

تمرن في الداخل وانخرط في الأنشطة الداخلية للأسابيع القليلة القادمة.

تجنب الخروج دون داع.

حافظ على نظافة محيطك لضمان تقليل الاتصال مع مسببات الأمراض النشطة خلال هذا الموسم.

ابق رطبًا لأن الطقس الشتوي يجفف الغشاء المخاطي ويجعله عرضة للإصابة بالفيروسات.

ارتدِ كمامة حتى لو كنت تنوي الخروج لفترة قصيرة.