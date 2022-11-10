اليوم السابع
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الخميس، 10 نوفمبر 2022 10:39 م
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معرض للمشغولات والتطريز للمسنين و25 فنانا أوروبيا وعربيا لمتحف كفر الشيخ

الخميس، 10 نوفمبر 2022 10:28 م
معرض للمشغولات والتطريز للمسنين و25 فنانا أوروبيا وعربيا لمتحف كفر الشيخ المشاركون في ملتقى البرلس التاسع خلال زيارة للمتحف
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد متحف كفر الشيخ، عدداً من الفعاليات بمناسبة ذكرى مرور عامين على افتتاحه، منها معرض للمشغولات والتطريز بأعضاء نادي سخا للمسنين، وزيارات لعدد من الطلاب بعدد من المدارس بالإدارات التعليمية، وزيارة 25 فنانا من الدول الأوربية والآسيوية والعربية، المشاركين في ملتقى البرلس التاسع للرسم على جدران المنازل وعلى المراكب الصغيرة، لإلقاء الضوء على مدينة تاريخية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أسامة فريد، مدير المتحف.

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، معرضا للمشغولات اليدوية والتطريز لعدد من أعضاء نادي سخا للمسنين بكفر الشيخ، بحضور الدكتور أسامة فريد مدير المتحف، وبمشاركة الدكتور حسام غنيم، مدير عام منطقة آثار كفر الشيخ،، و القمص دادود سمير حبيب.تم تقديم عدد من شهادات التقدير للمشاركين بالمعرض ومسئولي النادي. كما عبر الجميع عن امتنانهم وسعادتهم بالمعرض.

كما استقبل متحف كفر الشيخ مجموعة من طلاب مدرسة بايونير، ومدرسة الإبراهيمية ،ومدرسة السياحة والفنادق، ومدرسة روضة اللغات الرسمية بسيدي سالم، ومدرسة فريال الابتدائية بالحامول، تضمنت الزيارات جولة إرشادية بقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة. كما أبدى الطلاب سعادتهم بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف.

واستقبل المتحف 25 فنانا من الدول العربية والاوربية، المشاركين  في ملتقى البرلس الدولي التاسع للرسم على الحوائط والمراكب، وتم اصطحابهم في جولة إرشادية للتعرف على سيناريو العرض المتحفي وكذا عرض فيلم وثائقي عن الملك توت عنخ آمون، جاء ذلك في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

 

اطفال المدارس بالمتحف
اطفال المدارس بالمتحف

 

افتتاح معرض للمشغولات اليدوية للمسنين بمتحف كفر الشيخ
افتتاح معرض للمشغولات اليدوية للمسنين بمتحف كفر الشيخ

 

المشاركون في ملتقى البرلس التاسع خلال زيارة للمتحف
المشاركون في ملتقى البرلس التاسع خلال زيارة للمتحف

 

تكريم المشاركين في المعرض
تكريم المشاركين في المعرض

 

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 

جانب من زيارات طلاب المدارس
جانب من زيارات طلاب المدارس

 

خلال زيارة وفد الفنانين للمتحف
خلال زيارة وفد الفنانين للمتحف

 

زيارات متعددة لطلاب النمدارس
زيارات متعددة لطلاب النمدارس

 

طلاب خلال زيارة المتحف
طلاب خلال زيارة المتحف

 

طلاب مدارس في زيارة المتحف
طلاب مدارس في زيارة المتحف

 

فنانون تشكليون من اوربا ودول عربية في زيارة المتحف
فنانون تشكليون من اوربا ودول عربية في زيارة المتحف

 

متابعة اطفال المدارس للتحف الاثرية
متابعة اطفال المدارس للتحف الاثرية

 

متابعة الاثار بالمتحف
متابعة الاثار بالمتحف

 

وفد اوربي وصيني ضمن الفنانين المشاركين في ملتقى البرلس للرسم على الجدران
وفد اوربي وصيني ضمن الفنانين المشاركين في ملتقى البرلس للرسم على الجدران

 


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