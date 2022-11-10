مصادر ملكية: الأمير هاري لن يعدل محتوى سيرته الذاتية.. تحمل انتقادات للملك

كتبت : شيماء عبد المنعم

أكدت مصادر ملكية الأمير هاري لم يعدل محتوى كتابه الجديد الذي يحكي سيرته الذاتية كما كان منتظراً بعد وفاة جدّته ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، إضافة الى أنه هو مَن اختار الاسم المثير للجدل لكتابه الجديد، Spareأو "الابن الإضافي"، وهو ما يزيد من قلق عائلته خوفاً من الأسرار والفضائح التي تحدّث عنها ويشمل انتقادات لاذعة للملك تشارلز.

وأكد الصحفي المتخصص في الشؤون الملكية أوميد سكوبي أن هاري كان صاحب الاختيار الصعب لاسم كتابه، وهو اختيار قام به في مرحلة مبكرة من تحضيره وعمله على الكتاب.

وأوضح الصحفي المقرّب من الأمير وزوجته ميجان ماركل، أنه لم تكن هناك أي إعادة كتابة أو تعديلات في اللحظة الأخيرة لمحتوى الكتاب، والذي سيغطي فترة زمنية طويلة من حياة هاري، بداية من السنوات الأولى من حياته كفرد في العائلة المالكة البريطانية وحتى قبل 5 أشهر من وفاة الملكة.

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هناك مزاعم بمحاولة الأمير هارى دوق ساسكس، إقناع نتفليكس بتأجيل فيلمه الوثائقى المثير للجدل "fly-on-the-wall" إلى ما بعد أعياد الكريسماس حتى يتم إصداره فى نفس الوقت تقريبًا الذى تصدر فيه مذكراته.

الأمير هارى وميجان ماركل

لكن يُزعم الآن أن شركة Archewell Productions التى تنتجها هارى وميجان تدفعان الجهود لتأجيل المسلسلات الوثائقية، بعد مزاعم بأن الزوجين يريدان إجراء "تهدئة واسعة النطاق" على البرنامج.

ومع ذلك، قال مصدر لصحيفة "ذا صن" الليلة الماضية: "هارى ببساطة لا يريد خروج مذكراته قبل عيد الميلاد"، وجاء ذلك فى أعقاب تقارير تفيد بأن الزوجين يريدان إجراء تعديلات على المسلسل لأنهما يتطلعان إلى "التقليل من الكثير مما قاله هارى عن الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا ووليام وكيت ميدلتون أمير وأميرة ويلز".

وبحسب ما ورد أخبر المطلعون أن الزوجين لديهما "أفكار ثانية" بشأن المشروع، وقال أحدهم: "يشعر هارى وميجان بالذعر من محاولة تخفيف حدة حتى اللغة الأساسية"، وقال آخر: "لقد قدموا طلبات مهمة للتراجع عن المحتوى الذى قدموه بأنفسهم"، وزعم أحد مصادر صناعة الدراما فى هوليوود أن الزوجين كانا يواجهان شكوكًا بشأن المسلسل بعد وفاة الملكة اليزابيث.