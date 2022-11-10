اليوم السابع
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الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:02 م
أكرم القصاص
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محافظ المنيا يوجه بسرعة فحص ودراسة عدد من الطلبات بالقطاعات الخدمية المختلفة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:50 م
محافظ المنيا يوجه بسرعة فحص ودراسة عدد من الطلبات بالقطاعات الخدمية المختلفة جانب من اللقاء
فريق المحافظات

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واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاته الدورية مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، حيث استقبل المحافظ بمكتبه بالديوان العام للمحافظة عددا من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة القضايا والطلبات بمختلف القطاعات الخدمية، والتي تخص الحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
 
وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بكل ما يتعلق ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات، بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مضيفا أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل من خلال تسخير جميع إمكاناتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وخلال اللقاء ناقش المحافظ عددا من طلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد منها، كما وجه المحافظ الجهات التنفيذية بسرعة فحص ودراسة عدد من الطلبات المقدمة من النواب، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

محافظ المنيا

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