محافظ أسوان يتفقد "فارس" بعد إعلانها أفضل قرية صديقة للبيئة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، قرية فارس بمركز كوم أمبو فى إطار متابعته الميدانية للمشروعات الجارية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة أكثر من 17 ألف مواطن داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو، والتى تم اختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة كنموذج سيتم تعميمه على 175 قرية مصرية بعد أن أصبحت مجتمع ريفى يذخر بالعديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة ، مع خلوها تماماً من الإنبعاثات الكربونية وأسباب التلوث البيئى لهذه المكانة.

وقدم مواطنو القرية شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا الاختيار، مع دعمها بكافة المشروعات والتى وصلت لأكثر من 30 مشروع سواء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو الخطط الإستثمارية بالمحافظة مما أهلها لهذه المكانة، مشيدين بجهود محافظة أسوان، وزيارة المسئولين الميدانية المتتالية للقرية مما ساهم فى رفع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وتلبية مطالبهم فى العديد من المجالات التنموية والخدمية ليعمل ذلك على تحسين جودة الحياة، ومستوى المعيشة لهم.

وخلال جولته التفقدية بالقرية أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه سيتم تحويل المبنى الذى شيده شيخ المعماريين المهندس حسن فتحى عام 1957 ، والمصمم على الطراز المعمارى الأسوانى إلى مركز إشعاع تنويرى ثقافى وتراثى وحضارى ليحتضن الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ، بالإضافة إلى تبنى وعرض المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية والبيئية التى تقوم بها السيدات المعيلات وأصحاب المهارات الإبداعية فى هذا المجال.

رافق المحافظ أثناء الجولة التفقدية، نائبه أحمد شعبان ، والنائب البرلمانى جابر أبو خليل عضو مجلس النواب ، وأيضاً اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، بجانب مسئولى الجهات التنفيذية.

وتابع محافظ أسوان، معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " والتى تضم إنشاء 6 عمارات سكنية و48 حظيرة بنسبة 90 % ، وأيضاً إنشاء مجمع المصالح الحكومية بنسبة تنفيذ 95 % من أجل تقديم الخدمات المتنوعة وتخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين ، وكذا محطة معالجة بطاقة 3 ألاف م3 / يومياً وبنسبة 85% ، والمربوطة بـ 2 محطة رفع ، وشبكات إنحدار بطول 44 كم ، بجانب تركيب خطوط مياه للشرب بأطوال 20،2 كم بأقطار مختلفة مع إحلال وتجديد 4 محطات مياه ، وبالإضافة إلى تفقد مدرسة السلطان الإبتدائية ضمن إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 6 مدارس للتعليم الأساسى ، فضلاً عن إحلال وتجديد الوحدة الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بنسبة تنفيذ 100% ، ليتزامن ذلك مع إنشاء وحدة إسعاف بنسبة تنفيذ 90% ، لافتاً إلى أن المشروعات تشمل أيضاً تبطين ترعتى ساحل فارس الجديدة والقديمة بنسبة تنفيذ 100% ، علاوة على مجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 90 % ، مع أنشاء ملعب خماسي وتطوير المبنى الإدارى بنسبة تنفيذ 60%.

وعقب ذلك تفقد اللواء أشرف عطية، مشروع المرسى والممشى السياحى الجديد بقرية فارس والمقام على مساحة 2700 م2 ، موضحاً بأنه تم زيادة المسطحات الخضراء بإقامة حديقتين بمساحة 1760 م2 ، وأخرى بمساحة 2504 م2 مع مساحات مخصصة للترفيه بمواصفات تناسب ذوى الهمم ، وباركينح للدراجات لإستخدامها فى التنقلات الداخلية لتقليل الإنبعاثات الكربونية ، كما تم عمل مظلات بمواد صديقة للبيئة ( جريد ) ، علاوة على إستخدام التكنولوجيا الذكية من خلال تطبيق عين المواطن لعمل منظومة رصد بيئى لجميع المخالفات من خلال شبكة GIS ، فضلاً عن التحكم في تشغيل أعمدة الإنارة عن بعد التى يتم تشغيلها بنظام لمبات الليد.

وكشف أشرف عطية عن أنه فى إطار مشروعات الطاقة النظيفة تم تركيب أول محطة شمسية بقدرة 26 ميجا فولت / أمبير ، كما تم طرح تركيب عدد 2 محطة شمسية أخرى تتراوح قدرتهم ما بين 200 إلى 500 ميجا فولت ، بالإضافة إلى تجديد شبكات المياه وإنارة الشوارع والطرق الرئيسية بالطاقة الجديدة والمتجددة ، فى حين جارى تنفيذ محطة محولات كهربائية 66 / 11 ألف فولت ، وأيضاً تركيب لوحة توزيع وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بنسبة تنفيذ 75% ، وتضم 17 خلية داخل شبكة كهربائية متكاملة منها 110 كم من الكابلات، و 27 محول كهربائى مما سيساهم فى تغذية قرية فارس وقرى غرب النيل بمركز دراو لأول مرة حيث كانت تعتمد هذه القرى على المغذيات من الجانب الشرقى فقط، هذا وقد شملت جولة محافظ أسوان أيضاً تفقد قرية فارس الجديدة، والتى تضم 100 بيت، وتم إفتتاحها فى عام 2010، ولم يتم تسكينها حتى الآن حيث وجه اللواء أشرف عطية إلى إدراجها ضمن قرى حياة كريمة لإعادة إدخال المرافق العامة لها، وتأهيلها لتوزيعها على الشباب والمطلقات والأرامل وذوى الإحتياجات الخاصة من أهالى القرية القديمة.

ثم تفقد أشرف عطية مدرسة فارس الصباحية الإبتدائية والتى تضم 20 فصل دراسى حيث أعطى المحافظ مهلة أخيرة لمسئولى هيئة الأبنية التعليمية لإنهاء الأعمال فيها، وكذا مدرسة السلطان الإبتدائية بنهاية ديسمبر المقبل لتشغيلهم مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان مشروع إحلال وتجديد محطة مياه فارس ( الظهير) بطاقة 2400 م3/ يوم، وتضم 8 طلمبات ضخ، بالإضافة إلى مرشحات الغسيل والترويق والتعقيم.