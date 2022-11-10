قومى المرأة بالشرقية: استهدفنا 650 شخصا بجلسات الدوار فى قرى حياة كريمة

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن فرع المجلس يواصل سلسلة جهوده ويستكمل مشروع تنمية الأسرة المصرية فعالياته داخل 41 قرية ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة.

وأضافت، مقررة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم 6 جلسات من جلسات الدوار بقرى "المناجاة الكبرى- سماكين الشرق- منشاة راغب- قهبونة" بمركز الحسينية، واستهدفت تلك الجلسات، التى قدمها الشيخ محمد حمودة، ممثلا عن مديرية أوقاف الشرقية، مع عضوات ومتطوعات المجلس القومى 650 سيدة ورجلا، موضحة أن ذلك يتم بالتوازى مع تنظيم العديد من الندوات التوعوية خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو لرفع الوعى فى المجال الاجتماعى والاقتصادى للمرأة فى قرى حياة كريمة، وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.



جانب من الجلسات



جانب من الجلسات



جلسات الدوار بقري حياة كريمة