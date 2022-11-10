رئيس التنظيم والإدارة يبحث سبل التعاون مع وزير شؤون مجلس الوزراء بالسودان

كتبت ريهام الباشا

التقى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بجمهورية السودان عثمان حسين عثمان والوفد المرافق له، حيث تم بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين والخطط التدريبية المشتركة، وذلك في ضوء التنسيق بين أمانة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق.

واستهل الدكتور صالح الشيخ اللقاء بالترحيب بالوفد السوداني، مؤكدا عمق العلاقات والروابط الوثيقة التي تربط بين مصر والسودان سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، بالإضافة إلى الحرص على تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء السودانيين بما يخدم جهود التنمية وخططهم في بناء وتنمية القدرات.

ومن جانبه، أعرب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عن تقديره للدور المصري في مساندة بلاده على كافة المستويات، مشيدا بالتطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف الأصعدة، معربا عن شكره للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الدورات التدريبية التى نظمها للمختصين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها كانت على أعلى مستوى أشاد به جميع المشاركين فضلا عن تطلعه لمزيد من تعزيز أواصر التعاون خلال الفترة القادمة.

هذا وتفقد الوفد السوداني مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز للاطلاع على ما يقوم به من أنشطة، مؤكدا أنه نموذج متميز ورائد في القارة الإفريقية يعلي من قيم الشفافية وتكافؤ الفرص في شغل الوظيفة العامة.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد انتهى في الفترة الماضية من تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمختصين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني في استراتيجيات البروتوكول الدولي والمراسم، وتعزيز قدرات العاملين في الإدارات الإعلامية، والإدارة العصرية لشكاوى المواطنين، والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الحكومية، والشبكات ونظم المعلومات والتطبيقات، بينما يجري التنسيق والتشاور حول تنفيذ مزيد من البرامج التدريبية في الفترة المقبلة.