جامعة سوهاج تطلق مبادرة القرض التمويلى لشراء دراجات للطلاب

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن إطلاق مبادرة القرض الحسن لشراء دراجات للطلاب ممن يرغبون فى الحصول على دراجة، وذلك لاستخدامها داخل مقرى الجامعة القديم والجديد، حيث تأتى المبادرة تماشيًا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاعتماد على هذه الوسيلة الرياضية لفائدتها رياضيًا وصحيًا وبيئيًا، وتنفيذًا لتوجهات الدولة للحد من التغيرات المناخية.

وأكد عبدالخالق أن تلك المبادرة تأتى تماشيًا ايضًا مع متطلبات تحويل الجامعة إلى جامعة صديقة للبيئة، ضمن خطة تحقيق الاستدامة لمنشآتها، واتساقًا مع استضافتها لمؤتمر الاطراف للاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية، ودور الجامعة بالاتجاه نحو التقليل من الانبعاثات الكربونية عن طريق استخدام المزيد من الطاقة النظيفة وبشكل أكثر كفاءة، وأيضا استخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ على البيئة.

وأوضح عبدالخالق أن مصدر التمويل سيكون من خلال منظومة صندوق التكافل الاجتماعى على هيئة قرض حسن بدون فوائد، يقوم الطالب بسداده على أقساط بضمان شهادة التخرج وولى أمر الطالب، مضيفًا أن الجامعة ستستعد كمرحلة أولى لبدء التنفيذ للمبادرة بتوفير الخدمات اللوجستية من مواقف للدراجات وممرات ومسارات داخل مقرى الجامعة، كذلك تجهيز مراكز الصيانة وآلياتها بهما.