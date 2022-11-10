توقيع الكشف الطبى على مئات المرضى غير القادرين بمركزى أسوان وكوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان عن تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين من أهالى قرى عزبة الواحى والأحمدية والإصلاح مركز كوم امبو، وقرى الشعبية وخور عواضة والسيل الريفي والناصرية مركز أسوان، وذلك فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي .

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى الجامعة بأسوان وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.