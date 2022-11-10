تحصين 32300 من الثروة الحيوانية ببنى سويف لمواجهة مرض طاعون المجترات الصغيرة

وكان المحافظ د. محمد هاني غنيم قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.
تجدر الإشارة إلى أن طاعون المجترات الصغيرة، مرض فيروسي يصيب أساساً الأغنام والماعز، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الحصبية، وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات السليمة والأخرى المصابة وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة الحيوان المصاب، من خلال الإفرازات المخاطية العينية والدموع والافرازات، كما يمكن أيضا لهذه الافرازات أن تنتقل عبر المياه وأوعية الطعام.
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