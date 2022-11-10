بنوك الطعام البريطانية تعانى نقص الإمدادات وتحذيرات من "تسونامى الجوع"

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت إحدى أكبر المؤسسات الخيرية فى المملكة المتحدة، إن إمدادات بنوك الطعام تنفد، حيث لجأ إليها أكثر من 320 ألف شخص طلبا للمساعدة خلال الأشهر الستة الماضية.

قالت مؤسسة Trussell Trust إن الحاجة تتجاوز الآن التبرعات لأول مرة، حيث تم إحالة واحد من كل خمسة أفراد إلى شبكتها الآن من الأسر العاملة والمزيد من طرود الطوارئ التي تم توزيعها أكثر من أي وقت مضى، وأشارت إلى أن هناك زيادة بنسبة 40 في المائة في عدد المستخدمين الجدد.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، تدعو حملة "Feed the Future" الحكومة إلى تقديم وجبات مدرسية مجانية لجميع الأطفال الذين يعيشون في فقر في إنجلترا، حيث يلجأ الآباء بشكل متزايد إلى بنوك الطعام للحصول على المساعدة خلال العطلات.

قالت بنوك الطعام إن هذا "الشتاء سيكون الأصعب حتى الآن" وحذرت من أن مستويات المخزون آخذة في الانخفاض.

يوم الأربعاء ، واجهت وزيرة التعليم جيليان كيجان تحديًا بشأن ما يتم فعله لمساعدة الأعداد المتزايدة من الأطفال الفقراء غير المؤهلين للحصول على وجبات مدرسية مجانية.

بعد الضغط على توسيع المخطط ليشمل المزيد من أطفال المدارس ، رفضت كيجان مناقشة التغييرات بأي عمق ، وبدلاً من ذلك قالت ان القضية "قيد المراجعة دائمًا" بعد ان قفز عدد الأطفال المؤهلين للحصول على وجبات مدرسية مجانية إلى ما يقرب من مليوني طفل هذا العام.

حذر Trussell Trust من أن بنوك الطعام على وشك الانهيار بسبب "تسونامي الجوع والحاجة" مدفوعة بأزمة تكلفة المعيشة، تواجه بنوك الطعام تحديات خاصة بها مع تقليل الأفراد من تبرعاتهم الخيرية لحماية مواردهم المالية.