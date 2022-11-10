الناشطة البرازيلية سيليا نونيس تطالب قمة المناخ بحق النساء فى الحماية البيئية

شرم الشيخ منال العيسوى

شهدت قمة المناخ اليوم، الخميس، تجول الناشطة البرازيلية سيليا نونيس كوريا، بالزى الرسمى لدولتها، وإعلان حق النساء فى البرازيل والسكان الأصليين لها فى الحفاظ على حياتهم ومواردهم الطبيعية التى تنهار بسبب تغيرات المناخ.

وقالت سيليا إن العدالة المناخية هى حق لجميع الشعوب، ولا بد أن يعرف صناع القرار أنها حق، وليست هبة من أحد، مؤكدة على حقوق النساء، حيث إنها ترى أن غياب النساء البرازيليات عن المناصب القيادية بشكل عام، والنساء الأصليات على وجه الخصوص، له علاقة بالاستعمار وغرس القيم الغربية.

يذكر أن سيليا من مواليد عام 1990، وكان لها دور فى البرازيل فى نقاشات ومحاضرات في مختلف الجامعات، وكانت أولى المتعلمات فى قريتها، وعملت على تعليم السكان الأصليين وحصلت على درجة الماجستير من جامعة برازيليا، وهي أول سيدة في قريتها تحصل على درجة جامعية، كما أن سيليا ناشطة في مجال حقوق السكان الأصليين منذ أن كان عمرها 13 عاما.