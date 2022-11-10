القومى للإعاقة: نسعى لإلقاء الضوء على حقوق ذوى الإعاقة بمؤتمر المناخ

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن أهداف الحدث الجانبي الذي ينظمه المجلس بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة" والمقام بالمنطقة الزرقاء BLUE Zone- COP27 ضمن فاعليات استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ 2022، ومتاح بلغة الإشارة مباشرة وعبر تقنية ZOOM للراغبين في متابعة الحدث أونلاين، تدور حول إلقاء الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الأوبئة والأزمات والكوارث والتغيرات المناخية لضمان شمولهم وحمايتهم، ومناقشة سبل الإتاحة ( البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية ) لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل المناخي، ومواجهة الآثار الضارة الناجمة عن التغيرات المناخية و الأوبئة والكوارث.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن أهداف الحدث الجانبي يدخل فيها أيضاً مناقشة دور وأهمية التوعية وبناء قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم للمشاركة في العمل المناخي وسبل التكيف والصمود في مواجهة الأوبئة والأزمات والكوارث، ومناقشة آليات رفع الوعي المجتمعي لبناء المرونة والقدرة على التكيف وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ على الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة البرامج التدريبية لتعزيز معرفة ومهارات الوزارات والجهات والمختصين في مجال الإغاثة والمعونة والحماية الاجتماعية واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة المبكرة لهم، و تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع في تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول والحصول على المعلومات والخدمات والمساعدة في ظل تأثيرات التغيرات المناخية والأوبئة والكوارث، وعرض ومناقشة الحلول الممكنة للتمكين الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة من الصمود والتكيف في مواجهة آثار التغيرات المناخية والأوبئة والكوارث.

جدير بالذكر أن الحدث الجانبي يتحدث فيه الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتحدث الرئيسي، والدكتور مصطفى كمال، مستشار دولي بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR، والدكتورة نهى سليمان، دكتوراه التربية الخاصة، مدير المكتب الفني بالمجلس.