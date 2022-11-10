الطاقة الذرية تشارك كمراقب فى اختبار الطوارئ لمحطة كوبرج النووية بجنوب إفريقيا

كتبت رحمة رمضان

شاركت الدكتورة وفاء فوزي السيد، رئيس شعبة التنظيمات والطوارئ النووية والمشرف على وحدة الدعم الفني بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية كمراقب دولى فى تجربة اختبار خطة الطوارئ النووية لمحطة كوبرج النووية بكيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية المصرية، فى بيان لها اليوم، أنه تم توجيه الدعوة لها من هيئة الرقابة الوطنية بجنوب إفريقيا لمشاركتها كمراقب دولي للتجربة من ضمن مجموعة مراقبة دولية شاركت فيها مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وغانا.

وقال البيان إنه سبق الاختبار لخطة الطوارئ اجتماع فني لجميع المشاركين في البرنامج بالإضافة إلى الجهات المحلية بجنوب افريقيا والمشتركة في تنفيذ خطة الطوارئ النووية في المحطة، ويهدف التمرين إلى اختبار خطة الطوارئ النووية بالمحطة النووية لمجابهة أية حالات طوارئ عامة تحدث داخل المحطة ودراسة مدى استجابة الجهات المحلية والوطنية لحالة الطوارئ، وذلك بهدف تحليل رد فعل كل جهة وتحديد أي مواطن ضعف بالخطة للاستفادة منها فى الخطة الفعلية في حالة الطوارئ.

وقالت الدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الآمان النووي والاشعاعي بأن المركز به وحدة للدعم الفني وتنمية القدرات في مجال الاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية وتشرف عليها الدكتورة وفاء فوزي ويشمل نطاق عملها الدعم الفني ودعم وبناء القدرات للعاملين بمراكز هيئة الطاقة الذرية المختلفة وكذلك لجميع الجهات التي تستخدم المصادر المشعة في المجالات المختلفة في الطب والصناعة في مصر.

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن الهيئة لديها برنامج أساسي لتدريب الكوادر البشرية بالهيئة والاستعداد لأية حالات طوارئ نووية أو اشعاعية. كما أن الهيئة يوجد بها فريق مدرب على أعلى مستوى دولي للتعامل مع الحوادث الاشعاعية بمركز المعامل الحارة بأنشاص.