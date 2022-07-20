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التعليم: امتحانات الدور الثانى للشهادات الفنية تبدأ 30 يوليو 2022

الأربعاء، 20 يوليه 2022 09:00 ص
التعليم: امتحانات الدور الثانى للشهادات الفنية تبدأ 30 يوليو 2022 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى، موعد امتحان الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية 2022 موضحا أنها ستبدأ 30 يوليو الجارى.
 
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: مقترح نتيجة الدور الثانى أواخر شهر أغسطس 2022، موضحا أنه سيتاح لكل من رسب فى مادة أو مادتين فى امتحانات الدور الأول دخول امتحانات الدور الثانى أما من رسب فى أكثر من مادتين سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، مشيرا إلى أنه تم التجهيز لامتحانات الدور الثانى وسيؤدى الطلاب اختبارات الدور الثانى بنفس أرقام جلوس الدور الأول كما تم طباعة الأسئلة وتجهيز اللجان لامتحانات الدور الثانى، مشيرا إلى أن من يدخل امتحان الدور الثانى يحصل على درجة النجاح فقط فى المادة إلا إذا كان الطالب قام بتأجيل امتحانات الدور الأول لعذر قانونى ففقى هذه الحالة يحصل على الدرجة الفعلية للمادة بامتحانات الدور الثانى التى تنطلق 30 يوليو.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الدور الثانى للدبلومات

موعد امتحانات الدور الثانى للدبلومات

اخبا رمصر

اخبار التعليم



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