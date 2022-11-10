اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البيت الأبيض: لقاء مرتقب بين بايدن والرئيس الصينى على هامش قمة العشرين

الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:09 م
البيت الأبيض: لقاء مرتقب بين بايدن والرئيس الصينى على هامش قمة العشرين بايدن ورئيس الصين
أ ش أ

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أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج سيلتقيان في 14 نوفمبر في بالي في إندونيسيا، على هامش قمة مجموعة العشرين، بحسب "سكاى نيوز".
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، في بيان، إن الرئيسين، اللذين سيعقدان أول لقاء لهما وجها لوجه منذ انتخاب بايدن رئيسا، سيبحثان "طريقة إدارة الخصومة بين الصين والولايات المتحدة بشكل مسؤول من خلال محاولة العمل معا حيث تطابق مصالحنا".
 
وأضافت: "كما سيناقش الزعيمان مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية".
 
ويأتي إعلان البيت الأبيض بعد أيام قليلة من تصريح بايدن بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين.
 
وقال الأربعاء في مؤتمر صحفي بواشنطن: "ما أريد أن نفعله عندما نتحدث هو تحديد نوع الخطوط الحمر"، التي يجب أن نحترمها.
 
وقبل أيام أيضا، شدد الرئيس شي جين بينج على أن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لإيجاد سبل للتوافق لصالح الطرفين.
 
وكانت استراتيجية جديدة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أظهرت أن الصين لا تزال تشكل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة، كما أوضحت أن تهديد بكين سيحدد كيفية تجهيز الجيش الأميركي وتشكيله في المستقبل.
 
وتقول الوثيقة التي صدرت، أواخر الشهر الماضي، إن الصراع مع الصين "ليس حتميا ولا مرغوبا فيه".

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