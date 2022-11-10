البابا تواضروس يرقى 18 كاهنا إلى رتبة القمصية بالإسكندرية.. صور

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالإسكندرية، القداس الإلهى صباح اليوم، حيث قام بترقية 18 كاهن من كهنة كنائس الإسكندرية من رتبة القس إلى رتبة القمصية، وذلك خلال صلوات القداس الإلهي الذي ترأسه صباح اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وسط حضور مجمع كهنة الإسكندرية.



وأسماء قمامصة الإسكندرية الجدد هم : - القس صموئیل انور آرمانیوس بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس سیدی بشر.

- القس فيلوباتير فتحى عازر و بكنيسة الملاك ميخائيل غربال.

- القس شنوده وهیب صادق بالكنيسة المرقسية محطة الرمل

- القس مرقس داود عبدالله بكنيسة مارجرجس سبورتنج.

- القس بموا غالي موسى بكنيسة مكسيموس ودوماديوس الأنبا موسى العصافرة.

- القس ارسانیوس مهنی ناشد بكنيسة مارجرجس غيط العنب

- القس ثاؤفيلس لطفى توفيلس بكنيسة السيدة العذراء والملاك روفائيل الجواهر.

- القس بيجيمي شوق فرج بكنيسة السيدة العذراء العصافرة و القس داود بطرس اقلاديوس بكنيسة مارجرجس غيط العنب

و القس ميخائيل تادرس جرجس بكنيسة مارجرجس الشاطبي.

- القس رافائيل انیس ساويرس بكنيسة الملاك ميخائيل مصطفى كامل.

- القس اثناسيوس وديع صليب بكنيسة الملاك ميخائيل مصطفى كامل.

- القس اغسطينوس موريس حليم بكنيسة الملاك ميخائيل مصطفى كامل.

- القس توماس كمال يوسف بكنيسة القديسة دميانة الورديان.

- القس متاؤس صبحی بسخرون بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بيشوي اللبان.

- القس بيجول صالح نخلة بكنيسة مكسيموس ودوماديوس والانبا موسى العصافرة.

- القس بضابا بخيت شنودة بكنيسة مكسيموس ودوماديوس والانبا موسى العصافرة.

- القس بقطر الطيب جورج بكنيسة السيدة العذراء مريم العصافرة.