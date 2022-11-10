وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن القرار دخل حيز التنفيذ، اليوم الخميس، الساعة الـ 5:30 صباحًا ( بحسب التوقيت الشرقي)، ليتصدر مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا قائمة المطارات بأكبر عدد من الإلغاءات على مستوى البلاد، منذ أمس .

وكانت العاصفة "نيكول" قد وصلت - في وقت سابق اليوم - إلى اليابسة على هيئة إعصار من الفئة الأولى جنوب مدينة "فيرو بيتش" بولاية "فلوريدا"، لتتراجع حدته ويصبح عاصفة استوائية، حيث من المتوقع أن تعبر وسط الولاية الأمريكية ومن الممكن أن تظهر فوق خليج المكسيك قبل التحرك عبر شمال غربي الولاية مساء اليوم وغدا الجمعة.