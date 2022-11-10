إصابة فلسطينى بالرصاص فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية بجنين

وكالات الأنباء

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن فلسطينيا أصيب بالرصاص فى مواجهات مع قوات إسرائيلية فى مدينة جنين بالضفة الغربية، مشيرةً فى بيان مقتضب إلى أنه أصيب فى الساق ونقل إلى المستشفى.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت جنين وحاصرت منزلاً في الحي الشرقي للمدينة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات مع شبان فلسطينيين في جنين.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، وحاصرت منزلا واعتقلت من داخله الشاب صدقي محمد مرعي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إلى الحي الشرقي، ونشرت قناصة على اسطح عدد من المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، اسفرت عن إصابة احدهم بالرصاص الحي في ساقه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.