أسوان تستضيف سباق النيل الدولى للدراجات مطلع ديسمبر المقبل

تواصل محافظة أسوان عروس المشاتى عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، استقبال واستضافة العديد من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات تواكباً مع قدوم فصل الشتاء ، وانطلاق الموسم السياحى.

وفى هذا الإطار كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بعقد اجتماع تنسيقى للإعداد والتجهيز الجيد لاستضافة أسوان لسباق النيل الدولى للدراجات والذى سيقام فى الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل بمشاركة حوالى 200 متسابق.

حضر الاجتماع ممثلى الاتحاد المصرى للدراجات، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة ، والعميد أحمد دنش مدير مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى ، بجانب مسئولى المرور والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان لتحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات لظهور هذا الحدث العالمى والإفريقى الهام بالشكل الراقى والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لأسوان من خلال استثمار مختلف الإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز ، وتقديم التسهيلات المختلفة للظهور بالمظهر المشرف أمام ضيوف هذا السباق لإبراز المقومات الجمالية التى تزخر وتتفرد بها محافظتنا العريقة ، وما تمتلكه من هوية بصرية تعكس أصالة وعراقة التراث الأسوانى.

وأوضحت، بأنه تم التنسيق مع الاتحاد المصرى للدراجات برئاسة الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الإتحاد المصرى ، والإتحاد الإفريقى للدراجات ، والنائب الأول لرئيس الإتحاد الدولى للدراجات لإنجاح هذا الحدث ، وخاصة أن الإتحاد الإفريقى للدراجات قد أسند تنظيم أول سباق لحوض النيل إلى جمهورية مصر العربية حيث وافق مجلس إدارة الإتحاد على تنظيم وإقامة هذا الحدث الرياضى الكبير على أرض أسوان الساحرة الخلابة لتفردها بالمقومات المتعددة من الآثار الخالدة والتنوع فى المنتج السياحى على صفحة نهر نيلنا العظيم.

وأشارت "أبو زيد"، إلى أن هذا الحدث سيشهد حضور متميز للعديد من الشخصيات الرياضية العالمية والأفريقية ، ليتم نقله عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بما يساهم بدوره فى تنشيط الحركة السياحية ، ويعمل على إطلاع الدول المشاركة على عظمة وتاريخ الحضارة المصرية.

وتابعت، بأن الاجتماع شهد استعراض 5 مراحل سيشملها السباق على مدار فعالياته حيث تتراوح كل مرحلة لمسافات تصل ما بين 80 إلى 100 كم لتجوب العديد من المواقع والأماكن لتعريف المشاركين بالبانوراما الجمالية المتكاملة التى تتميز بها زهرة الجنوب.