وزارة القوى العاملة تعلن توفير 7022 فرصة عمل فى 14 محافظة.. إنفوجراف

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 123 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة لشغل 7022 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات.





وجود طلبات من 123 شركة قطاع خاص لشغل 7022 وظيفة خالية

الوظائف تتواجد على مستوى 14 محافظة فى عدد من التخصصات

الرواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى

التقديم عليها خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر 2022 الجارى

التخصصات الآتية :

مهندسون ومشرفون ومسئول فرع وبائعون وعمال إنتاج وكول سنتر ومندوبو مبيعات

سائقون وعمال تفصيل وحياكة بكل تخصصاتها ومهن فنية وأفراد امن فى مواقع متميزة

كيميائيون وأخصائيو تمويل وخدمات مالية وكل تخصصات وظائف الفندقة وتخصصات أخرى