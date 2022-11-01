اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:49 م
أكرم القصاص
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وزارة القوى العاملة تعلن توفير 7022 فرصة عمل فى 14 محافظة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:33 م
وزارة القوى العاملة تعلن توفير 7022 فرصة عمل فى 14 محافظة.. إنفوجراف وظائف القوى العاملة

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أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 123 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة لشغل 7022 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات.

 
القوى
 
وجود طلبات من 123 شركة قطاع خاص لشغل 7022 وظيفة خالية
 
الوظائف تتواجد على مستوى 14 محافظة فى عدد من التخصصات
 
الرواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى
 
التقديم عليها خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر 2022 الجارى
 
التخصصات الآتية :
 
مهندسون ومشرفون ومسئول فرع وبائعون وعمال إنتاج وكول سنتر ومندوبو مبيعات
 
سائقون وعمال تفصيل وحياكة بكل تخصصاتها ومهن فنية وأفراد امن فى مواقع متميزة 
 
كيميائيون وأخصائيو تمويل وخدمات مالية وكل تخصصات وظائف الفندقة وتخصصات أخرى

القوى العاملة

وظائف فرص عمل

وظائف القوى العاملة

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