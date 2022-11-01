ندوة تعريفية عن برنامج التبادل الثقافي والطلابي بين الجامعات ومدارس المتفوقين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ندوة تعريفية للتعريف ببرامج التبادل الثقافي وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الخارجية ممثلًا في محافظة الإسماعيلية ومكتب التبادل الثقافي بالسفارة الأمريكية وفي رحاب جامعة قناة السويس.

أقيمت الندوةتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وفي إطار حرصه على تقديم الدعم الدائم لأبناء محافظة الإسماعيلية. بحضور اللواء محمد محمود أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور رانيا أحمد السيد أخصائي الشؤون الثقافية لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور محمد غنيم رئيس الأنشطة الطلابية، وطلاب الجامعات وطلاب مدارس steam.

وخلال الندوة تم التعرف على برامج مكتب التبادل الثقافي بالسفارة الأمريكية المقدمة للطلبة والخريجين والباحثين والتعريف بالبرامج الداعمة لرواد الأعمال والمهتمين بالتكنولوجيا.

حيث تم عمل شرح تعريفي للبرامج بالكامل للطلبة، وتم فتح باب النقاش والاستماع للأسئلة الطلاب والرد على جميع استفساراتهم في هذا المجال.