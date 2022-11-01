مسؤول بالجامعة العربية لـ"اليوم السابع": دعم عربى لمبادرة السودان حول الأمن الغذائى

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

كشف مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية محمد خير عبد القادر عن تأييد كافة الدول العربية للمبادرة التي تقدمت بها السودان حول قضية الأمن الغذائي العربي.

وأضاف عبد القادر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القرار المرتقب صدوره خلال القمة العربية بخصوص المبادرة يتضمن 4 نقاط أساسية، وهي الترحيب بالإرادة السياسية لحكومة السودان لتنفيذ المبادرة، كما دعوا مؤسسات التمويل والقطاع الخاص لدعم المبادرة.

وأضاف أن مشروع القرار يحمل مطالبة للحكومة السودانية بتهيئة المناخ للاستثمار الزراعي، بالاضافة إلى تشكيل لجنة من الدول العربية والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المبادرة.

وكشف أن هناك قرارات أخرى حول قضية التحول الرقمي، موضحا أن التكنولوجيا باتت جزء مهم من الزراعة في الدول العربية، وهو الأمر الذى باتت تعتمده السودان في إطار ما يسمى بـ"الزراعة الذكية".