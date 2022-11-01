اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مسؤول بالجامعة العربية لـ"اليوم السابع": دعم عربى لمبادرة السودان حول الأمن الغذائى

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 06:38 م
مسؤول بالجامعة العربية لـ"اليوم السابع": دعم عربى لمبادرة السودان حول الأمن الغذائى الجامعة العربية
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية محمد خير عبد القادر عن تأييد كافة الدول العربية للمبادرة التي تقدمت بها السودان حول قضية الأمن الغذائي العربي.
 
وأضاف عبد القادر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القرار المرتقب صدوره خلال القمة العربية بخصوص المبادرة يتضمن 4 نقاط أساسية، وهي الترحيب بالإرادة السياسية لحكومة السودان لتنفيذ المبادرة، كما دعوا مؤسسات التمويل والقطاع الخاص لدعم المبادرة.
 
وأضاف أن مشروع القرار يحمل مطالبة للحكومة السودانية بتهيئة المناخ للاستثمار الزراعي، بالاضافة إلى تشكيل لجنة من الدول العربية والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المبادرة.
 
وكشف أن هناك قرارات أخرى حول قضية التحول الرقمي، موضحا أن التكنولوجيا باتت جزء مهم من الزراعة في الدول العربية، وهو الأمر الذى باتت تعتمده السودان في إطار ما يسمى بـ"الزراعة الذكية".

القمة العربية

القمة العربية بالجزائر

الجزائر

قمة الجزائر

الأمن الغذائى

مبادرة الأمن الغذائي

السودان



الموضوعات المتعلقة

أبو الغيط لميقاتى: الجامعة العربية تدعم لبنان لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:44 م

القاهرة الإخبارية تبدأ بثها بتحية العلم المصرى والعد التنازلى ببرج القاهرة.. وتقدم تغطية للقمة العربية وتعرض حوارا خاصا مع الأمين العام للجامعة العربية.. وإعلاميو القناة: نعاهدكم أن نكون هذا الصوت الرصين

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 07:29 م

أمين عام الجامعة العربية يوضح أهداف قمة الجزائر: لم الشمل العربى وإزالة أسباب التوتر والبحث عن القواسم المشتركة.. ويؤكد: جدول الأعمال يتضمن كل القضايا.. ويثمن جهود مصر لمساعدة الأطراف الليبية على إجراء الحوار

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة