رجال الحماية المدنية بزفتى يواصلون جهودهم لشفط مياه الأمطار.. فيديو وصور

الغربية مصطفى عادل

انتشر ضباط وأفراد قسم الحماية المدنية بزفتي برئاسة الرائد مدحت عبد الجواد رئيس القسم تحت إشراف العميد إكرامي خير الدين مدير إدارة الحماية المدنية في شوارع المدينة، لسحب مياه الأمطار وشفطها بعد تعرض المدينة لهطول أمطار غزيرة.

وتجمعت مياه الأمطار بكميات كبيرة فى الشوارع وارتفع منسوبها، وتم الدفع بمعدات قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع مجلس مدينة زفتي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع زفتي، لسحب الكميات الكبيرة من المياه لتسيير الحركة المرورية.

وتعرضت مدينة زفتى إلى سقوط أمطار غزيرة على كافة المدينة مع استمرار تقلبات الطقس والأحوال الجوية ورفعت محافظة الغربية عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه.

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.